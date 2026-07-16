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Μουντιάλ 2026: Εκτοξεύτηκε στο 65,7% η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 με τον αγώνα Αγγλίας - Αργεντινής

Ο Ημιτελικός του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Αγγλίας - Αργεντινής εκτόξευσε την τηλεθέαση της ΕΡΤ1 στο 65,7%. Τα αναλυτικά νούμερα σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

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Μουντιάλ 2026 Αγγλία Αργεντινή
Μουντιάλ 2026: Αγγλία - Αργεντινή | EPA/RONALD WITTEK - ΑΠΕ / ΜΠΕ
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Εκτοξεύτηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 χθες Τετάρτη (15/7) με τη μετάδοση του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή που έληξε με 2-1 υπέρ της Αργεντινής.

Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 55,8% με την τηλεθέαση να αγγίζει το 65,7% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Στο γενικό σύνολο τώρα ο αγώνας Αγγλίας - Αργεντινής σημείωσε μέσο όρο 52,1%, με την τηλεθέαση να σκαρφαλώνει στο 61,8% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

 

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