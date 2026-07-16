Μουντιάλ 2026: Εκτοξεύτηκε στο 65,7% η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 με τον αγώνα Αγγλίας - Αργεντινής

Εκτοξεύτηκε η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 χθες Τετάρτη (15/7) με τη μετάδοση του ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή που έληξε με 2-1 υπέρ της Αργεντινής.

Όσον αφορά το δυναμικό κοινό, ο αγώνας σημείωσε μέσο όρο 55,8% με την τηλεθέαση να αγγίζει το 65,7% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).

Στο γενικό σύνολο τώρα ο αγώνας Αγγλίας - Αργεντινής σημείωσε μέσο όρο 52,1%, με την τηλεθέαση να σκαρφαλώνει στο 61,8% στο τελευταίο τέταρτο (23:45 – 00:00).