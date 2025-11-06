Η Σοφία Μουτίδου δεν άφησε να περάσει στα «ψιλά» το επεισόδιο με τον Απόστολο Γκλέτσο, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο με «ψιλοασταθή κλινική εικόνα» το βράδυ της Τετάρτης.

Αφορμή στάθηκε φυσικά το συμβάν μια ημέρα νωρίτερα, στον αέρα της εκπομπής «Real View» όταν ο ηθοποιός πέταξε το μικρόφωνο και έφυγε από το πλατό, αφού η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι ψεύδεται για το εύρος της κακοποίησης στον χώρο της υποκριτικής.

«Μπήκε ένας άνθρωπος με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα και ναι και όχι, πολύ θετικός και πολύ θυμωμένος. Άκουσα ματσίλες, άκουσα τοξικές αρρενωπότητες, άκουσα alpha male, άκουσα χέρια στο τραπέζι, άκουσα μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο, βία, με απειλή βίας», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

Μουτίδου για Γκλέτσο: «Φοβόταν μήπως ξέρω»

«Ακόμα και η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης θα λυνόταν με ενδεχόμενη δολοφονία, με ξύλο» είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου.

Σύμφωνα με την ίδια «εγώ ήμουν ευγενέστατη και δεν του έλεγα "τι λες για το ξύλο". Άκουγα αλλά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμουν. Δεν δεχόμουν το ξύλο ως επίλυση διαφορών, ήταν ήδη κακοποιητική η περιγραφή».

Εκτός από αυτά η Σοφία Μουτίδου καταλόγισε στον Απόστολο Γκλέτσο ότι «προχώρησε σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας λέγοντας ότι αστυνομικοί κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν».

«Κάποια στιγμή αναρωτιέμαι ότι δεν μπορεί να μην συνάντησες κακοποιητικές συμπεριφορές στα χρόνια της πορείας σου, η πολιτική σε έκανε χειρότερο ψεύτη. Και αφού τον είπα ψεύτη ο άνθρωπος δεν σηκώθηκε να φύγει. Ο άνθρωπος έφυγε όταν του είπα ότι νιώθω πως ήσουν τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου κάτι τέτοιο άρα ψεύδεσαι».

Απαντώντας, δε, σε ερωτήσεις που της έγιναν αν γνωρίζει κάτι για τον Απόστολο Γκλέτσο, η Σοφία Μουτίδου απάντησε «δεν ξέρω κάτι, αναρωτιέμαι μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω».

«Ο θυμός ο ανεξελέγκτος, ο τραμπουκισμός και το κακό θέατρο του πετάω το μικρόφωνο και φεύγω σημαίνει φόβος. Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται» συμπλήρωσε στο πλαίσιο για να προσθέσει «χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έκανα και δεν ανέβασα παλμούς σε μία προσωπική λεκτική επίθεση».

Η Μουτίδου, ο Γκλέτσος και το «μεγάλο κρεβάτι»

δήλωση



Όλα ξεκίνησαν όταν ο Απόστολος Γκλέτσος, καλεσμένος στο πάνελ της εκπομπής, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Διαφώνησε κάθετα με τον συνάδελφό του, δηλώνοντας πως οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ερωτική έλξη που μπορεί να προκύψει μέσα στον χώρο εργασίας είναι κάτι φυσιολογικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέατρο ορίζεται από τέτοιες σχέσεις.

Δίπλα του, όμως, καθόταν η ηθοποιός Σοφία Μουτίδου η οποία δεν έδειξε να συμφωνεί μαζί του κάτι που αργά αλλά σταθερά μεγάλωνε τον εκνευρισμό του Α. Γκλέτσου.



«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες;

Με συγχωρείτε, όχι, δε θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού» είπε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία του απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα».

Η κατάσταση τότε εντάθηκε, με τον Απόστολο Γκλέτσο να επανέρχεται λέγοντας: «Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;».



Μην μπορώντας να συγκρατηθεί, η Σοφία Μουτίδου αντέδρασε ξανά λέγοντας: «Είσαι ψεύτης όταν λες ότι δεν είδες ποτέ τίποτα τέτοιο», με τον ηθοποιό να απαντά: «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!».



«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δε βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε η Μουτίδου. Τότε, ο Απόστολος Γκλέτσος βγήκε εκτός ορίων και αποχώρησε από την εκπομπή, λέγοντας:

«Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δε θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ».