Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Βιργινία και Στέλλα κάνουν τσακωτό τον Νίκο - Τι θα δούμε απόψε (17/3)

Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Μπαμπά, Σ'αγαπώ», επιστρέφει απόψε Τρίτη (17/3) στις 21:00 με νέο επεισόδιο στο οποίο τoίχοι παντού κρατάνε τα «τρία μπαμπαδάκια» παγιδευμένα.

Στο αποψινό 18ο επεισόδιο με τίτλο «Τοίχοι βουνό», για τον Δημήτρη τοίχοι τον χωρίζουν από τον Βίκτωρα, όταν ο μικρός παρακούει έναν καυγά του με την Ελένη και κλειδώνεται και πάλι στο μπάνιο.

Οι πιο μεγάλοι τοίχοι όμως που πρέπει να ξεπεράσει είναι εκείνοι που έχει υψώσει η Ελένη από τις ανασφάλειες της, αλλά και τη μεγάλη αλήθεια που του κρύβει για την πατρότητα του παιδιού.

Ο Νίκος μπλέκει όταν η Βιργινία και η Στέλλα σπάνε τους τοίχους που τις χώριζαν και τον πιάνουν σε ενοχοποιητική κατάσταση με άλλη γυναίκα. Και μπλέκει ακόμα περισσότερο όταν κάνουν κόμμα εναντίον του και τον πιέζουν να δεχτεί την πρόταση του Μανώλη για επαγγελματική συνεργασία.

Κι ήρθε η ώρα ο Ηρακλής, με την πολύτιμη βοήθεια της Τζένης, να ανακαλύψει τον σούπερ-ήρωα μέσα του και να πετάξει πάνω απ’ όλους τους τοίχους που τον χωρίζουν απ’ τον γιο του.

Θα καταφέρει ο Δημήτρης και η Ελένη να βγάλουν τον Βίκτωρα από το μπάνιο ή θα χρειαστεί να έρθει η πυροσβεστική για να το κάνει;

Πώς θα αντιδράσουν η Στέλλα και η Βιργινία όταν βρουν τον Νίκο με τη Νάντια στην αγκαλιά του; Και θα καταφέρουν να περάσει το δικό τους και να τον πείσουν να προχωρήσει στη συνεργασία με τον Μανώλη;

Θα καταφέρει ο Ηρακλής να δει τον Στέλιο και να εξηγήσει στο παιδί ότι τον αγαπάει όπως πάντα, «ως τον ουρανό κι ακόμα παραπέρα»;

Οι απαντήσεις σε αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!».

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Το τρέιλερ για το αποψινό επεισόδιο 18

Η σειρά “Μπαμπά, σ’ αγαπώ” αποτελεί ελληνική διασκευή του διεθνούς format “Sres. Papis”, παραγωγής της Telefe κατόπιν νόμιμης αδειοδότησης και προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha.

Στη συνέχεια δείτε το τρέιλερ για το αποψινό επεισόδιο.

Οι συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media