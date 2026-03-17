Μπαμπά Σ'αγαπώ: Διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση χθες (16/3) στη νέα ημέρα προβολής της σειράς

Διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση για το «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» χθες Δευτέρα (16/3) με τον Alpha να δικαιώνεται που τόλμησε να αλλάξει ημέρες προβολής στην αγαπημένη κωμική σειρά.

Διαβάστε επίσης - Ξέχνα την Κερασία: Οι 6 πιο «Βιργινία» στιγμές της Ευσταθίας Τσαπαρέλη στο Μπαμπά Σ'αγαπώ

Αναλυτικότερα, το Μπαμπά, Σ'αγαπώ σημείωσε μέσο όρο 20.3% στο δυναμικό κοινό και 19,5% στο γενικό σύνολο, αποδεικνύοντας πως έχει κερδίσει ένα σταθερό κοινό που το ακολουθεί φανατικά, χαρίζοντάς του τηλεθέαση που δύσκολα πλέον «χτυπάει» συστηματικά μια τηλεοπτική σειρά.

Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες σειρές πλέον κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, «φλερτάροντας» συχνά ακόμα και με τη βάση του 10%, κάτι που στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν ήταν αδιανόητο για ελληνική σειρά.

Από κει και πέρα στο δυναμικό κοινό δεύτερο βγήκε το MasterChef με 16,9%, τρίτος ο Άγιος Έρωτας με 15,2%, τέταρτο το Survivor με 11,8%, πέμπτο το Μια Νύχτα Μόνο με 11,3% και έκτο το Έχω Παιδιά με 10%.

Στο γενικό σύνολο δεύτερος τερμάτισε ο Άγιος Έρωτας με 18,2%, τρίτο το Μια Νύχτα Μόνο με 14,9%, τέταρτη η Γη της Ελιάς με 14,8%, πέμπτο το Porto Leone με 14,6% και έκτο το Survivor με 13.9%.

Να θυμίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα το Μπαμπά, Σ'αγαπώ προβάλλεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21.00 στον Alpha, παίρνοντας lead-in από το Να Μ'αγαπάς που προβάλλεται στις 20.00 και δίνοντας σκυτάλη στον Άγιο Έρωτα που πλέον θα παίζεται στις 22.00.