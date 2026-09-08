Το «Μπαμπά,σ’αγαπώ» επιστρέφει με νέα επεισόδια στον Alpha!

Πρεμιέρα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό χορταστικό επεισόδιο κάνει ο δεύτερος κύκλος της οικογενειακής σειράς που αγαπήθηκε και μπήκε στις καρδιές των τηλεθεατών από την πρώτη στιγμή.

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Τα «3 Μπαμπαδάκια», ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής, επιστρέφουν δριμύτεροι για νέες φανταστοθαυμάσιες και συχνά αστείες περιπέτειες.

Με τις ίδιες πριγκίπισσες του Παραμυθιού στο πλευρό τους αλλά νέους «Κακούς Λύκους» και δράκους του παραμυθιού να στέκονται εμπόδιο στην ευτυχία τους και να απαιτούν από τα Μπαμπαδάκια και τις συντρόφους τους να ριχτούν στον αγώνα για μια ακόμα φορά!

Πιο δυνατοί από ποτέ, στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα», όμως η δουλειά του πατέρα μοιάζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη με καριέρες που διεκδικούν χρόνο από τα παιδιά τους, γονείς και πεθερικά που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνουν, πρώην έρωτες, συγγενείς και μυστικά από το παρελθόν που επιστρέφουν για να απειλήσουν την οικογένεια και την καθημερινή μάχη να μεγαλώσουν ευτυχισμένα, πλήρη, υγιή παιδιά να μη σταματάει ποτέ.

Μπορούν η αγάπη, η φιλία, η τρυφερότητα και το χαμόγελο να τους φτάσουν ευτυχισμένους στην άλλη πλευρά;

Στο «και ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» του παραμυθιού, που όλοι ονειρευόμαστε;

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Οι…μπαμπάδες σας επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha!

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media