Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Η εισβολή της Μαίρης ταράζει την Τζένη - Τι θα δούμε στο αποψινό (18/3) επεισόδιο

Το Μπαμπά, Σ'αγαπώ επιστρέφει απόψε Τετάρτη (18/3) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο θα δούμε απρόσμενες συναντήσεις στις ζωές των 3 μπαμπάδων να αλλάζουν τη ροή της ιστορίας τους.

Αναλυτικότερα στο αποψινό 19ο επεισόδιο με τίτλο «Όρια», η Μαίρη (Ελένη Σακκά), η αδερφή της Αλίκης, κάνει αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σπίτι του Ηρακλή, προκαλώντας αναταράξεις στη σχέση του με την Τζένη.

Ο Δημήτρης ψάχνει τρόπο να σώσει τη δουλειά του αλλά όλοι οι δρόμοι μοιάζουν κλειστοί εκτός από εκείνον που περνάει μέσα απ’ την ειλικρίνεια.

Η Βιργινία κι η Στέλλα συναντιούνται και κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για το μέλλον της σχέσης τους με τον Νίκο αλλά κυρίως της σχέσης που αναγκαστικά θα έχουν μεταξύ τους, τώρα που το καινούριο μωρό τους ένωσε όλους σε μία οικογένεια.

Και ο Νίκος ζει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής ενός πατέρα: τη στιγμή που γνωρίζει το αγόρι της κόρης του.

Έχει δίκιο η Τζένη ότι η Μαίρη, η αδερφή της Αλίκης, γουστάρει τον Ηρακλή ή μήπως αντιδρά υπερβολικά;

Όταν ο Νίκος γνωρίσει τον Γιάννη, το αγόρι της Ζωής, θα καταφέρει να χειριστεί το ζήτημα ώριμα ή θα καταλήξει στο κρατητήριο πάλι;

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να φάει το σπέσιαλ που πήρε από την καντίνα του Ηρακλή ή μήπως η τύχη του για σήμερα έχει εξαντληθεί;

Γιατί ζητάει η Βιργινία συνάντηση από τη Στέλλα; Και θα εξελιχθεί καλά η συζήτηση τους ή θα θρηνήσουμε θύματα;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»

Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media

Η σειρά “Μπαμπά, σ’ αγαπώ” αποτελεί ελληνική διασκευή του διεθνούς format “Sres. Papis”, παραγωγής της Telefe κατόπιν νόμιμης αδειοδότησης

© and ™️ TELEFE (2025) ALL RIGHTS RESERVED.