Μπαμπά Σ'αγαπώ: Η Τζένη έχει μεγάλο άγχος για τη συνάντησή της με τον Στέλιο - Τι θα δούμε απόψε (20/5)

Στο αποψινό 41ο επεισόδιο με τίτλο «Σούπερ Λαχανικά Ενωθείτε!», σε μία νέα πραγματικότητα, χωρίς Internet, οθόνες που αποσυντονίζουν από την πραγματική επαφή, με όπλα τη φαντασία και μία παλιά εγκυκλοπαίδεια, τα τρία παιδιά μαζί με τους τρεις μπαμπάδες τους δημιουργούν το sequel των Σούπερ Λαχανικών σε μία προσπάθεια δημιουργικής αναλογικής απασχόλησης.

Μπαμπάδες εναντίον παιδιών στην ύστατη μάχη για να τα κρατήσουν μακριά από τα tablets, ενώ τη μεγαλύτερη μάχη όλων δίνει ο ίδιος ο Δημήτρης που παλεύει να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε στο γιο του και να μην ανοίξει το κινητό του, παρότι κρίνεται η θέση του Περιφερειακού Διευθυντή στο Λονδίνο που ονειρευόταν από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του.

Παράλληλα, η Ελένη συναντιέται με την Τζένη αναζητώντας πληροφορίες για το πως θα μπορούσε να υιοθετήσει εκείνη τον Βίκτωρα.

Η Τζένη από την άλλη έχει μεγάλο άγχος για τη συνάντηση της με τον Στέλιο και το αν ο γιος του Ηρακλή θα τη συμπαθήσει ή όχι.

Τέλος, η Βιργινία προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τη Ζωή με απρόσμενα αποτελέσματα ενώ ο αστυνομικός που παγίδευσε τον Ηρακλή με το αλκοτέστ προσπαθεί να επισκεφθεί τη Μαίρη στο νοσοκομείο προκαλώντας την οργή του Ευριπίδη, που φοβάται ότι η σκευωρία τους θα έρθει στην επιφάνεια.

Θα καταφέρει ο Δημήτρης να αντέξει έξι ώρες χωρίς το κινητό του;

Θα καταλάβει ο Ηρακλής τη συνεργασία του Ευριπίδη με τον τροχονόμο που τον παγίδευσε με το αλκοτέστ;

Θα καταφέρει η φαντασία των τριών παιδιών να κάνει τα λαχανικά τους πιο φανταστικούς σούπερ-ήρωες;

Τι είναι η νασουνίνη και το λυκοπένιο και πώς εμπνέουν τη φαντασία του Βίκτωρα, του Στέλιου και της Σοφίας;

Υπάρχει τρόπος να υιοθετήσει η Ελένη τον Βίκτωρα;

Θα βρει ο Νίκος επιτέλους τι κάνει τη ντομάτα κόκκινη πριν τον λυντσάρουν τα παιδάκια;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης