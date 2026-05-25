Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ο Δημήτρης μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής του - Τι θα δούμε απόψε (25/5)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (25/5) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο ο Δημήτρης είναι αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής τους, ο Νίκος συμφιλιώνεται με τη Βιργινία και τη Ζωή και ο Ηρακλής προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αρνητική αντίδραση του Στέλιου στη σχέση του με την Τζένη.

Στο αποχινό 42ο επεισόδιο με τίτλο «Η ευτυχία των ανθρώπων που αγαπάμε» ο Δημήτρης κι η Ελένη καλούνται να δώσουν μια απάντηση στην ερώτηση «Ελλάδα ή Αγγλία» και δεν θα πρέπει να αποφασίσουν μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τον Βίκτωρα.

Σε αυτή τη δύσκολη απόφαση ο Δημήτρης θα ζητήσει τη συμβουλή του Νίκου, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλη αναστάτωση και στη δική του οικογένεια μετά τη σύλληψη της Βιργινίας και της Ζωής.

Ο Ηρακλής πάλι αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα όταν ο Στέλιος δείχνει να αντιδρά αρνητικά στη σχέση του με την Τζένη, η οποία σπεύδει για συμπαράσταση στην ξαδέρφη της τη Στέλλα, αλλά βρίσκει εκεί (για μια ακόμη φορά) τον Πανούλη.

Τι θα διαλέξει ο Δημήτρης; Ελλάδα ή Αγγλία; Καριέρα ή οικογένεια;

Θα τον βοηθήσουν οι συμβουλές του Νίκου;

Είναι η Ελένη καταραμένη και όλοι οι άντρες που ερωτεύεται φεύγουν για το εξωτερικό;

Θα καταφέρει ο Ηρακλής να κάνει τον Στέλιο να συμπαθήσει την Τζένη;

Ο Πανούλης μένει πλέον στο σπίτι της Στέλλας ή επιλέγει να εμφανίζεται όποτε η Τζένη έχει ανάγκη να μιλήσει για τον Ηρακλή;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης