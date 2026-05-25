Μενού

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ο Δημήτρης μπροστά στο μεγαλύτερο δίλημμα της ζωής του - Τι θα δούμε απόψε (25/5)

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, Σ'αγαπώ» απόψε Δευτέρα (25/5) στις 21.00 στον Alpha. Το τρέιλερ και βίντεο - αποσπάσματα (sneak previews).

Reader symbol
Newsroom
Μπαμπά Σ'αγαπώ Δημήτρης
Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ο Δημήτρης σε σκηνή της σειράς | Alpha
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται απόψε Δευτέρα (25/5) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο ο Δημήτρης είναι αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής τους, ο Νίκος συμφιλιώνεται με τη Βιργινία και τη Ζωή και ο Ηρακλής προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αρνητική αντίδραση του Στέλιου στη σχέση του με την Τζένη.

Στο αποχινό 42ο επεισόδιο με τίτλο «Η ευτυχία των ανθρώπων που αγαπάμε» ο Δημήτρης κι η Ελένη καλούνται να δώσουν μια απάντηση στην ερώτηση «Ελλάδα ή Αγγλία» και δεν θα πρέπει να αποφασίσουν μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για τον Βίκτωρα.

Σε αυτή τη δύσκολη απόφαση ο Δημήτρης θα ζητήσει τη συμβουλή του Νίκου, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλη αναστάτωση και στη δική του οικογένεια μετά τη σύλληψη της Βιργινίας και της Ζωής.

Ο Ηρακλής πάλι αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα όταν ο Στέλιος δείχνει να αντιδρά αρνητικά στη σχέση του με την Τζένη, η οποία σπεύδει για συμπαράσταση στην ξαδέρφη της τη Στέλλα, αλλά βρίσκει εκεί (για μια ακόμη φορά) τον Πανούλη.

Τι θα διαλέξει ο Δημήτρης; Ελλάδα ή Αγγλία; Καριέρα ή οικογένεια;

Θα τον βοηθήσουν οι συμβουλές του Νίκου;

Είναι η Ελένη καταραμένη και όλοι οι άντρες που ερωτεύεται φεύγουν για το εξωτερικό;

Θα καταφέρει ο Ηρακλής να κάνει τον Στέλιο να συμπαθήσει την Τζένη;

Ο Πανούλης μένει πλέον στο σπίτι της Στέλλας ή επιλέγει να εμφανίζεται όποτε η Τζένη έχει ανάγκη να μιλήσει για τον Ηρακλή;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha

Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς
Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA