Μπαμπά Σ'αγαπώ: Οι ηθοποιοί της σειράς του Alpha και οι ρόλοι που υποδύονται

Το Μπαμπά Σ'αγαπώ κέρδισε το κοινό από το πρώτο του κιόλας επεισόδιο, ενώ και χθες Δευτέρα (16/3) στη νέα ημέρα προβολής, οι μπαμπάδες και η παρέα τους απέδειξαν ότι η οικογενειακή σειρά του Alpha έχει πλέον φανατικούς τηλεθεατές αφού χτύπησε διπλή πρωτιά στην τηλεθέαση και στις δύο κατηγορίες κοινού.

Ας δούμε στη συνέχεια τους ηθοποιούς που παίζουν στο Μπαμπά Σ'αγαπώ και τους ρόλους που υποδύονται στη σειρά.

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Οι ηθοποιοί της σειράς

Νίκος (Μιχάλης Βαλάσογλου)

Ο Νίκος είναι ένας οικογενειάρχης, που ερωτεύτηκε για δεύτερη φορά, κι έχει δυο κόρες από την πρώτη του σύζυγο, τη Βιργινία ενώ προσπαθεί να κάνει παιδάκι με την καινούρια σύντροφο του, τη Στέλλα.

Ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τη Στέλλα που θέλει να ξεκινήσει μια καινούρια οικογένεια μαζί του αλλά και τις κόρες του, την πεντάχρονη Σοφία και την έφηβη Ζωή, ώστε να μην αισθανθούν ότι τις εγκατέλειψε παρότι ο γάμος του με τη μητέρα τους δε συνεχίζεται. Ο Νίκος είναι ο «Μπάμπα-Τρέχας».

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Νίκος | Alpha

Σοφία (Ζωή Πυλιώτη)

Η πεντάχρονη κόρη του Νίκου και της Βιργινίας έχει μεγάλη αδυναμία στον μπαμπά της και θα κάνει Ο,ΤΙ περνάει από το χέρι της για να αφήσει τη Στέλλα και να γυρίσει πίσω στο σπίτι τους.

Δημήτρης (Αναστάσης Ροϊλός)

Ο Δημήτρης είναι ένας αλαζονικός, φιλόδοξος εργένης που έχει μάθει να κυνηγάει ωραίες γυναίκες και επαγγελματικές επιτυχίες αλλά όλη του η ζωή θα αλλάξει όταν η Κατερίνα, μια από τις σύντομες γνωριμίες τους αφήσει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, προϊόν της σχέσης μιας βραδιάς τους.

Αιώνιος έφηβος, ένας σύγχρονος Πίτερ-Παν, ο Δημήτρης είναι πολύ ανώριμος και καθόλου έτοιμος να μεγαλώσει ένα παιδί, όμως ο μικρός Βίκτωρας, σιγά-σιγά θα τον κερδίσει και θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τη χαρά της πατρότητας. Ο Δημήτρης είναι ο «Μπάμπα-Φεύγας».

Βίκτωρας (Ιάσονας Τσιώνης)

Ο 5χρονος Βίκτωρας βρίσκεται ξαφνικά στην πόρτα του Δημήτρη μαζί με την μητέρα του, Κατερίνα, η οποία τον αφήνει και φεύγει. Ο Βίκτωρας είναι μπερδεμένος και του λείπει η μαμά του όμως σιγά σιγά κάνει με τον Δημήτρη την τέλεια ομάδα.

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ελένη, Βίκτωρας, Δημήτρης | Alpha

Ηρακλής (Βασίλης Μηλιώνης)

Ο Ηρακλής είναι ένας μπαμπάς πολύ νεανικός, που έχει χάσει τη γυναίκα του την Αλίκη και μεγαλώνει το γιο του, Στέλιο, μόνος του. Η αγάπη του για τα πάρτι, το αλκοόλ και τα φρουτάκια θα οδηγήσουν τους γονείς της γυναίκας του να διεκδικήσουν δικαστικά την επιμέλεια του παιδιού. Ο Ηρακλής είναι ο «Μπάμπα-Χάχας».

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Στέλιος και Ηρακλής | Alpha

Στέλιος (Θοδωρής Μαρουλάκης)

Ο 5χρονος Στέλιος έχει τεράστια αδυναμία στον μπαμπά του, Ηρακλή. Είναι ανεξάρτητος κι έχει μάθει να φροντίζει μόνος τους τον εαυτό του αλλά και τον μπαμπά του. Περνάει τέλεια με τον Ηρακλή κι όταν οι παππούδες του, παίρνουν την κηδεμονία του με το ζόρι, βρίσκει πάντα τρόπους να επικοινωνεί με τον μπαμπά του.

Βιργινία (Ευσταθία Τσαπαρέλη)

Μπαμπά Σ'αγαπώ: H «Βιργινία» Ευσταθία Τσαπαρέλη σε σκηνή της σειράς | Alpha

Η Βιργινία είναι μια δυναμική γυναίκα, διευθύντρια του νηπιαγωγείου και πρώην σύζυγος του Νίκου, που την πλήγωσε όταν της ζήτησε να χωρίσουν επειδή ερωτεύτηκε τη Στέλλα, και καθώς είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του, δεν αποδέχεται τη σχέση του με την καινούρια σύντροφο του.

Δεν έχει καταφέρει να συγχωρήσει τον Νίκο που την απάτησε με μια γυναίκα πολύ νεότερη από αυτήν και τον εκδικείται ακόμα με κάθε τρόπο.

Στέλλα (Νάντια Κατσούρα)

Η νέα σύντροφος του Νίκου, η Στέλλα είναι μια ελκυστική, ζεστή και αυθόρμητη γυναίκα που αναζητά συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, που νόμιζε ότι βρήκε όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο, τον οποίο αγαπάει πραγματικά, παρά τα καψόνια που του κάνει.

Όμως ο Νίκος έχει ακόμα πολλές συναισθηματικές αποσκευές και δεσμεύσεις από την παλιά του ζωή και η αγάπη της Στέλλας και εκείνου θα δοκιμαστεί από αυτό.

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Στέλλα και Βιργινία | Alpha

Ζωή (Μορτ Κλωναράκη)

Η Ζωή είναι η πρώτη κόρη του Νίκου και της Βιργινίας. Έφηβη στα 17 της που περιμένει πώς και πώς την ενηλικίωση και την ανεξαρτησία της. Είναι γλυκιά, έξυπνη και ετοιμόλογη.

Έχει κοινωνική και συναισθηματική ευφυία, αλλά λόγω εφηβείας έχει και έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις. Κάποιες φορές είναι οξύθυμη, αλλά συνήθως είναι προς την μητέρα της. Είναι εσωστρεφής και δεν ζητάει βοήθεια. Είναι ο ειρηνοποιός-πυροσβέστης στο σπίτι, που θα ηρεμήσει τις εντάσεις.

Μανώλης (Σπύρος Τσεκούρας)

Ο Μανώλης είναι το νέο ερωτικό ενδιαφέρον της Βιργινίας, γεγονός που θα πυροδοτήσει τη ζήλια του Νίκου.

Ελένη (Λένα Μποζάκη)

Η Ελένη είναι μια γοητευτική, ρομαντική κοπέλα που εργάζεται σα νηπιαγωγός στον παιδικό σταθμό και προσπαθώντας να βοηθήσει τον Δημήτρη να τα βγάλει πέρα με τον Βίκτωρα, σιγά-σιγά τον ερωτεύεται.

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ελένη | Alpha

Παυλίνα (Δήμητρα Σιγάλα)

Η Παυλίνα είναι η ελκυστική, μεγαλύτερης ηλικίας προϊσταμένη του Δημήτρη, που δεν έχει παιδιά και έχει αφιερώσει τη ζωή της στην επαγγελματική της ανάπτυξη. Ο Δημήτρης της αρέσει και στο παρελθόν έχουν υπάρξει και μαζί για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά προσπαθεί να συγκρατεί τον εαυτό της και να βάλει όρια στη σχέση τους.

Κώστας (Ιωάννης Απέργης)

Ο Κώστας είναι υδραυλικός και γείτονας του Δημήτρη κι αναλαμβάνει χρέη baby-sitter για τον μικρό Βίκτωρα, όταν ο Δημήτρης είναι αναγκασμένος να τρέχει από δουλειά σε γυναικοδουλειά.

Τζένη (Θεόβη Στύλλου)

Η Τζένη είναι η όμορφη δικηγόρος που μένει στο διαμέρισμα κάτω από τον Ηρακλή. Ενώ αρχικά θέλει να του κάνει μήνυση για τη φασαρία που κάνει, αργότερα θα αναλάβει να τον εκπροσωπήσει στη δικαστική μάχη εναντίον των πεθερικών του για την επιμέλεια του Στέλιου.

Μπαμπά Σ'αγαπώ: Ηρακλής και Τζένη | Alpha

Ευριπίδης (Δημήτρης Μαυρόπουλος)

Ο Ευριπίδης είναι ο παππούς του Στέλιου και πεθερός του Ηρακλή καθώς και ισχυρός επιχειρηματίας. Προέρχεται από παραδοσιακά πλούσια οικογένεια και είναι παντρεμένος για πολλά χρόνια με τη Τζούλια, με την οποία έκανε την αποθανούσα Αλίκη (μητέρα του Στέλιου) και την Μαίρη. Η σύγκρουση τους με τον Ηρακλή είναι ένας τρόπος και για τους δύο να διαχειριστούν τον πόνο και τον θυμό τους από το χαμό της Αλίκης.

Τζούλια (Πηνελόπη Μαρκοπούλου)

Η Τζούλια, είναι η σύζυγος του Ευριπίδη και πεθερά του Ηρακλή. Είναι εξαιρετικά αξιοπρεπής και άξια, και συχνά καλείται να «μαλακώσει» τον Ευριπίδη και να τον βγάλει απ’ το δρόμο της σύγκρουσης με τον Ηρακλή.

Μαίρη (Ελένη Σακκά)

Η Μαίρη είναι η μικρότερη κόρη του Ευριπίδη και της Τζούλιας καθώς και το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Είναι αδελφή της μακαρίτισσας γυναίκας του Ηρακλή αλλά θα τον στηρίξει και στην συνέχεια θα τον διεκδικήσει ερωτικά.

Πανούλης (Γιώργης Παρταλίδης)

Στο πλευρό του Ηρακλή βρίσκεται ο αφοσιωμένος φίλος του και ψυχή διαμάντι Πανούλης που εργάζεται και στην καντίνα με “βρώμικα” του Ηρακλή αλλά και γενικά θα έδινε και την ψυχή του για τον Ηρακλή και τον Στέλιο.