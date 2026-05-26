Μπαμπά Σ'αγαπώ: Οι ψείρες στο νηπιαγωγείο φέρνουν συγκρούσεις - Τι θα δούμε σήμερα (26/5)

Η σειρά Μπαμπά, Σ'αγαπώ συνεχίζεται σήμερα Τρίτη (26/5) στις 21:00 στον Alpha με νέο επεισόδιο στο οποίο οι ψείρες κάνουν «πάρτι» στο νηπιαγωγείο και τα συναισθήματα κάνουν «πάρτι» στις καρδιές των 3 μπαμπάδων!
Στο αποψινό 43ο επεισόδιο με τίτλο «Θα πάει μακριά η βαλίτσα;», ο Δημήτρης παίρνει τη μεγάλη απόφαση κάνοντας την επιλογή ανάμεσα σε Ελλάδα και Αγγλία, ενώ κρίσιμο ρόλο θα παίξει και η παρέμβαση της Παυλίνας.
Στο νηπιαγωγείο εμφανίζονται κρούσματα από ψείρες που θα γίνουν αφορμή για συγκρούσεις, εξομολογήσεις και μια τρυφερή υπενθύμιση ότι η αγάπη, όπως και η καλοσύνη, είναι μεταδοτική.
Στη συνάντηση γονέων στοχοποιείται ο Βίκτωρας, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις από Δημήτρη και Νίκο, ενώ έντρομη η Σοφία προσπαθεί να κρύψει ότι εκείνη είναι αυτή που έφερε τις ψείρες στο νηπιαγωγείο.
Παράλληλα, ο Ηρακλής βεβαιώνεται ότι η Μαίρη είναι καλά και προσπαθεί να μάθει την αιτία που την οδήγησε στο νοσοκομείο ενώ η Τζούλια κάνει έκκληση στον Ευριπίδη να μη χάσει την τελευταία ίσως ευκαιρία του με τη δεύτερη κόρη τους και ν' ασχοληθεί επιτέλους με το παιδί που είναι ακόμα ζωντανό.
Τέλος, ο Νίκος αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη της Βιργινίας να επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι, όμως ένα υπερηχογράφημα θα δώσει απρόσμενη τροπή στα γεγονότα.
Θα καταφέρει ο Δημήτρης να διεκδικήσει τη θέση που έβαλε στόχο στην εταιρεία του;
Θα μετακομίσει ο Νίκος επιτέλους μαζί με τη Βιργινία και τα παιδιά;
Θα εμποδίσουν οι μπαμπάδες, η Βιργινία κι η Ελένη τη στοχοποίηση του Βίκτωρα σε σχέση με το θέμα των ψειρών;
Θα καταφέρει η μικρή Σοφία να κρύψει ότι αυτή είναι ο Ασθενής Μηδέν που έφερε τις ψείρες στο νηπιαγωγείο;
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»
Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 στον Alpha
Οι Συντελεστές της σειράς
Σενάριο: Γιώργος Φειδάς
Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός
Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα
Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος
Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης
