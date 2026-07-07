Μπαμπά Σ'αγαπώ: Το πάρτι της Σοφίας και μεγάλες δοκιμασίες για τα «Μπαμπαδάκια» - Τι θα δούμε απόψε (7/7)

Ο Α' κύκλος της σειράς Μπαμπά, Σ'αγαπώ ολοκληρώνεται απόψε Τρίτη (7/7) στις 21:00 στον Alpha με το 60ό επεισόδιο που είναι γεμάτο εξελίξεις κι ανατροπές με τα «Τρία Μπαμπαδάκια» να έρχονται αντιμέτωπα με τις μεγαλύτερες δοκιμασίες τους!

Στο αποψινό (7/7) επεισόδιο με τίτλο «και ζήσαν αυτοί καλά…» ο Νίκος καλείται να βρει τη φωνή του στην οικογένεια, αφού έχει σημαντικές καταστάσεις να χειριστεί, μιας και έφτασε η ώρα όχι μόνο για το τραπέζι με τον Γιάννη και τη γνωριμία τους, αλλά και η ανακοίνωση στον αρχηγό της οικογένειας, που δεν είναι άλλος από την Σοφία, για τον ερχομό του νέου μωρού.

Σύμμαχοι του στις καινούριες ισορροπίες που πρέπει να βρεθούν, η Βιργινία, όπως πάντα, αλλά και η Στέλλα. Μήπως ήρθε η ώρα ο Μπαμπά-Τρέχας να σταματήσει να τρέχει και να βρει την αληθινή του θέση στην οικογένεια του;

Ο Ηρακλής προσπαθεί να ξανακερδίσει την Τζένη, και παρότι οι τοίχοι που έχουν σηκωθεί είναι πολύ ψηλοί, ο Ηρακλής θα επιχειρήσει τον πιο δύσκολο του άθλο μέχρι τώρα: να κερδίσει την καρδιά της Θυμωμένης Πριγκίπισσας. Σύμμαχοι του σ’ αυτήν την προσπάθεια ο Στέλιος, ο Πανούλης, ο Τάσος αλλά και… η Στέλλα. Μήπως ήρθε η ώρα ο Μπαμπά-Χάχας να ξαναβρεί επιτέλους το χαμόγελο του;

Και ο Δημήτρης πρέπει να αποφασίσει αν θα δώσει τον Βίκτωρα πίσω στη μητέρα του ή θα προσπαθήσει να κρατήσει το παιδί για τον εαυτό του, στη μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει με τον εγωισμό του μέχρι τώρα.

Ευτυχώς ούτε κι αυτός είναι μόνος, αλλά έχει πάντα σταθερά στο πλευρό του, τη Δασκάλα που ανέλαβε να εκπαιδεύσει γιο, αλλά και πατέρα, την Ελένη.

Σε ένα φινάλε κύκλου γεμάτο εξελίξεις κι ανατροπές, το μόνο σίγουρο είναι ότι: ο Μπαμπα-Τρέχας επιτέλους βρήκε τη θέση του, ο Μπαμπά-Χάχας επιτέλους γέλασε και ο Μπαμπα-Φεύγας επιτέλους έμεινε.

Θα πάρει η Κατερίνα τον Βίκτωρα απ’ τον Δημήτρη;

Θα γυρίσει ο Νίκος πίσω στο σπίτι του;

Πώς θα αντιδράσει η Σοφία στην είδηση για το νέο μέλος στην οικογένεια-τουρλουμπούκι;

Θα επιβιώσει ο Γιάννης στο δείπνο με τον μπαμπά της Ζωής;

Τι ιδέα θα έρθει στον Ηρακλή και τον Στέλιο για να ξανακερδίσει ο Μπαμπά-Χάχας την καρδιά της δικηγόρου;



Θα μπορέσει ο Δημήτρης να συγχωρέσει την Ελένη;

Θα φύγει ο Βίκτωρας τελικά με την μαμά του;

Και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο πάρτι της Σοφίας;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε (7/7) στο τελευταίο επεισόδιο του α’ κύκλου του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!» στις 21.00 στον Alpha.

Μπαμπά, Σ'αγαπώ: Οι Συντελεστές της σειράς

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης