Μπαμπά Σ'αγαπώ: Πίσω από τις κάμερες με τους πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς του Alpha

Πριν επιστρέψει με ολοκαίνουργια επεισόδια τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η αγαπημένη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ' αγαπώ» μας θυμίζει γιατί τη βάλαμε στην καρδιά μας από το πρώτο κιόλας επεισόδιο μέσα από τις πιο αστείες και αυθόρμητες στιγμές από τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν.
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Απρόοπτα, ξεκαρδιστικά σαρδάμ, ασταμάτητα γέλια και οι πιο απολαυστικές στιγμές που δεν χώρεσαν ποτέ στα επεισόδια, έρχονται καθημερινά στα επίσημα social media του Alpha, χαρίζοντας άφθονο κέφι και μια διαφορετική ματιά πίσω από τις κάμερες.
Οι αγαπημένοι πρωταγωνιστές, αλλά και οι μικροί μας ήρωες, αποδεικνύουν πως το εξαιρετικό κλίμα που δημιουργήθηκε στα γυρίσματα ήταν ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας της σειράς.
Γιατί τα γέλια δεν σταματούν ποτέ... ούτε όταν η κάμερα γράφει!
Το «Μπαμπά, σ' αγαπώ» θα επιαστρέψει το φθινόπωρο στον Alpha με τα νέα επεισόδια της δεύτερης σεζόν, γεμάτα νέες περιπέτειες, ανατροπές και ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου!
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το τρέιλερ.
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