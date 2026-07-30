Μπεν Άφλεκ: Κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»

Ένα εκατομμύριο δολάρια κέρδισε ο Μπεν Άφλεκ στην αμερικανική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με αρκετή βοήθεια από τον πρωταθλητή του «Jeopardy!», Τζέιμι Ντινγκ.
Ο Άφλεκ απάντησε σωστά στην ερώτηση του 1 εκατομμυρίου σχεδόν ακριβώς έναν χρόνο μετά τον συμπρωταγωνιστή και στενό φίλο του από την ταινία «Good Will Hunting», Ματ Ντέιμον, ο οποίος είχε πετύχει το ίδιο για φιλανθρωπικό σκοπό.
Τα χρήματα από τη νίκη των Άφλεκ και Ντινγκ θα διατεθούν στην Eastern Congo Initiative, την οργάνωση που ίδρυσε ο Άφλεκ και αποτελεί την πρώτη αμερικανική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ασχολείται αποκλειστικά με την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή του Ανατολικού Κονγκό.
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Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου
Στην τελευταία ερώτηση, ο Άφλεκ και ο Ντινγκ κλήθηκαν να βρουν ποια από τα παρακάτω ζευγάρια γαλοπούλων δεν έλαβε προεδρική χάρη από πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών:
Α) Peanut Butter & Jelly
Β) Tater & Tot
Γ) Mac & Cheese
Δ) Spaghetti & Meatball
Μη γνωρίζοντας την απάντηση, χρησιμοποίησαν τη βοήθεια που τους επέτρεπε να ζητήσουν τη γνώμη του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ. Εκείνος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν απολύτως βέβαιος, αλλά υπέθεσε ότι η σωστή απάντηση ήταν το Spaghetti & Meatball.
Στη συνέχεια, οι δύο παίκτες χρησιμοποίησαν και τη δεύτερη διαθέσιμη βοήθειά τους, τηλεφωνώντας στον επί χρόνια συνεργάτη του Ντινγκ σε διαγωνισμούς γνώσεων, Στίβεν Μόρισον. Ο Μόρισον επίσης δεν γνώριζε την απάντηση και προτίμησε να μην κάνει εικασία. Τότε ο Άφλεκ πρότεινε να εμπιστευτούν τον Κίμελ.
«Εγώ θα πόνταρα στον Τζίμι», είπε. «Θα το ρίσκαρα.»
Τη στιγμή που ο Ντινγκ «κλείδωνε» την απάντηση, με το 1 εκατομμύριο δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό να κρέμεται από μια κλωστή, ο Κίμελ σχολίασε:
«Έχω φοβερό κόμπο στο στομάχι αυτή τη στιγμή.»
Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα αγωνίας, αποκαλύφθηκε ότι το Spaghetti & Meatball ήταν πράγματι η σωστή απάντηση. Κομφετί πλημμύρισαν το στούντιο, ενώ ο Άφλεκ και ο Ντινγκ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, αγκαλιάστηκαν και δεν μπορούσαν να κρύψουν την έκπληξη και τη χαρά τους.
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