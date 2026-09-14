Μπλε Ώρες: Οι ηθοποιοί της σειράς του ΣΚΑΪ και οι ρόλοι που υποδύονται

Η νέα καθηλωτική σειρά, «Μπλε Ώρες», των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του ΣΚΑΪ, απόψε, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

«Μπλε Ώρες», η δραματική σειρά που μιλά για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο.

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Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες -οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου- μένουν στο Πήλιο και διατηρούν από κοινού μία μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα, έναν συνεταιρισμό που πήρε συγγενικές διαστάσεις με τον γάμο των παιδιών τους.

Δύο πρόσωπα, η Εύα και ο Άγγελος, εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, ερωτεύονται και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον στις Μπλε Ώρες, στη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως του ήλιου.

Μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και φέρνει στο φως όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά των ηρώων.

Η σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου είναι στον ΣΚΑΪ γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις, ανατροπές και συναρπαστικές ιστορίες.

Μπλε Ώρες: Οι ηθοποιοί της σειράς

Εύα Ρουμπάνη (Ιζαμπέλλα Φούλοπ)

Μπλε Ώρες: Εύα Ρουμπάνη (Ιζαμπέλλα Φούλοπ)

| ΣΚΑΪ

Είναι μια ρομαντική και ευαίσθητη κοπέλα, που έχασε τους γονείς της σε μικρή ηλικία και τη μεγάλωσε η θεία της. Είναι εργατική και δουλεύει στη γαλακτοβιομηχανία της περιοχής. Ενώ είναι παντρεμένη με τον Διονύση, βρίσκει καταφύγιο στην αγκαλιά του Άγγελου, αφού ο γάμος της έχει τελειώσει από καιρό.

Άγγελος Αντωνιάδης (Βαγγέλης Κακουριώτης)

Μπλε Ώρες: Άγγελος Αντωνιάδης (Βαγγέλης Κακουριώτης) | ΣΚΑΪ

Είναι ένας φιλόδοξος νέος, στέλεχος στη γαλακτοβιομηχανία της οικογένειάς του. Είναι παντρεμένος με τη Λίζα και έχει μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Φιλίππα. Ο γάμος του είναι συμβατικός και βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της Εύας, ενώ είναι ακόμα παντρεμένος.

Αχιλλέας Στεργίου (Γιώργος Παρτσαλάκης)

Μπλε Ώρες: Αχιλλέας Στεργίου (Γιώργος Παρτσαλάκης) | ΣΚΑΪ

Είναι καρδιοχειρουργός και μετά τη συνταξιοδότηση του επιστρέφει στον τόπο καταγωγής του, το Πήλιο, για να ηρεμήσει. Έχει δύο παιδιά, τη Νικολέτα και τον Στράτο, τα οποία μένουν και δουλεύουν στο Πήλιο. Είναι ντόμπρος, δεν μασάει τα λόγια του, δεν χαρίζεται σε κανέναν και δεν πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες.

Φίλιππος Αντωνιάδης (Ιεροκλής Μιχαηλίδης)

Μπλε Ώρες: Φίλιππος Αντωνιάδης (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) | ΣΚΑΪ

Είναι συνιδιοκτήτης μιας μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας και ιδιοκτήτης ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Δίκαιος, τρυφερός, καλόκαρδος αλλά και αυστηρός, όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις. Είναι μαζί με τη Στέλλα από τα νιάτα τους, έχουν έναν ευτυχισμένο, υγιή γάμο και δύο γιους, τον Άγγελο και τον Πέτρο.

Ελένη Αλεξίου (Βάνα Μπάρμπα)

Μπλε Ώρες: Ελένη Αλεξίου (Βάνα Μπάρμπα) | ΣΚΑΪ

Είναι θεία της Εύας, που ανέλαβε την ανατροφή της ανιψιάς της, μετά τον θάνατο των γονιών της. Τη μεγάλωσε σαν κόρη της και κάνει τα πάντα για να τη δει ευτυχισμένη. Ανεξάρτητη και ελεύθερο πνεύμα, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Είναι ιδιοκτήτρια ενός all day bar στην Τσαγκαράδα, ενώ διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.

Αστυνόμος Σταύρος Ελευθερίου (Πασχάλης Τσαρούχας)

Μπλε Ώρες: Αστυνόμος Σταύρος Ελευθερίου (Πασχάλης Τσαρούχας) | ΣΚΑΪ

Είναι ο διοικητής του τμήματος της περιοχής, μοναχικός και απορροφημένος στη δουλειά του. Ένας μάλλον απαισιόδοξος άνθρωπος, ρεαλιστής, που δεν μασάει τα λόγια του. Εγκαταστάθηκε στο Πήλιο μετά από τον βίαιο θάνατο της γυναίκας του και διατηρεί φιλική σχέση με την Ελένη.

Κορίνα Απέργη (Βάσια Παναγοπούλου)

Μπλε Ώρες Κορίνα Απέργη (Βάσια Παναγοπούλου) | ΣΚΑΪ

Είναι μια ανεξάρτητη, χωρισμένη γυναίκα, με προσωπική περιουσία, που μετακόμισε στο Πήλιο για να έχει την κόρη της Ολυμπία από κοντά, αλλά και για να βρει καινούργιες επενδυτικές ευκαιρίες. Κυνική και αθυρόστομη, έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα αισθήματα των άλλων.

Δημήτρης Καραΐσκος (Αντώνης Φραγκάκης)

Μπλε Ώρες: Δημήτρης Καραΐσκος (Αντώνης Φραγκάκης) | ΣΚΑΪ

Είναι φίλος και συνέταιρος του Φίλιππου στη γαλακτοβιομηχανία και πεθερός του Άγγελου. Κοσμοπολίτης, αθλητικός και γοητευτικός, είναι παντρεμένος, για δεύτερη φορά, με την Ολυμπία, μια γυναίκα, πολλά χρόνια μικρότερή του. Μετά τον θάνατο της κόρης του, η ζωή του αλλάζει δραματικά.

Όλγα Γαζή (Κωνσταντίνα Τάκαλου)

Μπλε Ώρες: Όλγα Γαζή (Κωνσταντίνα Τάκαλου) | ΣΚΑΪ

Είναι η πρώτη γυναίκα του Δημήτρη. Αξιοπρεπής κι ανεξάρτητη γυναίκα, πληγώθηκε, όταν ο Δημήτρης την εγκατέλειψε για να παντρευτεί την Ολυμπία. Παραμένει ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν του το ομολογεί. Έχει ένα εργαστήρι παρασκευής φρέσκων ζυμαρικών στην Τσαγκαράδα και είναι η καλύτερη φίλη της Στέλλας.

Στέλλα Αντωνιάδη (Νόνη Ιωαννίδου)

Μπλε Ώρες: Στέλλα Αντωνιάδη (Νόνη Ιωαννίδου) | ΣΚΑΪ

Είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας και την κρατά ενωμένη, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Με τον Φίλιππο είναι μαζί από τα νιάτα τους, έχουν μια υγιή σχέση και είναι ακόμη ερωτευμένοι. Ένα μυστικό όμως, που το κρατά καλά κρυμμένο, ρίχνει σκιά στη ζωή της.

Πέτρος Αντωνιάδης (Γιάννης Ποιμενίδης)

Μπλε Ώρες: Πέτρος Αντωνιάδης (Γιάννης Ποιμενίδης) | ΣΚΑΪ

Είναι ο μεγάλος αδερφός του Άγγελου. Νάρκισσος, χειριστικός και εγωκεντρικός έχει τη δική του ατζέντα. Δουλεύει στις οικογενειακές επιχειρήσεις και είναι φιλόδοξος έως και αδίστακτος. Έχει μεγάλη αδυναμία στον πατέρα του και προσπαθεί συνεχώς να κερδίσει την αναγνώρισή του.

Βάσια Πολίτη (Κατερίνα Στικούδη)

Μπλε Ώρες: Βάσια Πολίτη (Κατερίνα Στικούδη) | ΣΚΑΪ

Είναι ευγενική, πρόθυμη, χωρίς πολλές εμπειρίες και μάλλον συντηρητική. Η ήσυχη ζωή της θα ανατραπεί όταν χάσει τον άντρα της σε ατύχημα και βρίσκει απροσδόκητο στήριγμα στον Διονύση. Κορίτσι του μόχθου, από μικρή έχει μάθει να δουλεύει χωρίς να παραπονιέται και έχει το καθαριστήριο της περιοχής.

Νικολέτα Στεργίου (Ελένη Βαΐτσου)

Μπλε Ώρες: Νικολέτα Στεργίου (Ελένη Βαΐτσου) | ΣΚΑΪ

Είναι η κόρη του Αχιλλέα και αδερφή του Στράτου. Παιδική φίλη της Εύας, την οποία στηρίζει σε κάθε δυσκολία. Εργατική, αλλά μοναχική, έχει αναλάβει με επιτυχία τα οικογενειακά κτήματα στην περιοχή. Είναι ερωτευμένη με τον Πέτρο, παρόλο που της φέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Ολυμπία Νοταρά (Έλενα Πιερίδου)

Μπλε Ώρες: Ολυμπία Νοταρά (Έλενα Πιερίδου) | ΣΚΑΪ

Είναι η κόρη της Κορίνας και η νεαρή σύζυγος του Δημήτρη. Μετά όμως, από τη δολοφονία της Λίζας, ο γάμος τους περνάει κρίση. Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της τους εγκατέλειψε και έχει θέματα αποδοχής, διψάει για αναγνώριση και αναζητά την επιβεβαίωση. Έχει έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, την επιμέλεια του οποίου έχει ο πατέρας του.

Διονύσης Λάσκος (Γιώργος Κυριάκου)

Μπλε Ώρες: Διονύσης Λάσκος (Γιώργος Κυριάκου) | ΣΚΑΪ

Είναι ο σύζυγος της Εύας, με την οποία είναι πολύ ερωτευμένος. Παρόλα αυτά, αδιαφορεί για τις ανάγκες της και τη ζηλεύει παράφορα. Όταν μάθει ότι τη χάνει, η αντίδρασή του θα είναι απρόβλεπτη. Άνθρωπος του μόχθου, εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία και είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Φίλιππου.

Στράτος Στεργίου (Κωνσταντίνος Τσίτσιος)

Μπλε Ώρες: Στράτος Στεργίου (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) | ΣΚΑΪ

Είναι ο αδερφός της Νικολέτας και φίλος με την Εύα, με την οποία είναι κρυφά ερωτευμένος. Δουλεύει στην οικογενειακή επιχείρηση, ενώ τα καλοκαίρια εργάζεται και στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο.

Νίκη Λαζάρου (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη)

Μπλε Ώρες: Νίκη Λαζάρου (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη) | ΣΚΑΪ

Είναι η κολλητή φίλη της Βάσιας, που εργάζεται στο all day bar της Ελένης. Με σερί αποτυχημένων σχέσεων στο ενεργητικό της, ψάχνει τον άνδρα που θα στεριώσουν και θα κάνουν οικογένεια. Όμως, προσεγγίζει το θέμα με λανθασμένο τρόπο.

Γιάννης Αρβανίτης (Πάνος Μπακανδρέας)

Μπλε Ώρες: Γιάννης Αρβανίτης (Πάνος Μπακανδρέας) | ΣΚΑΪ

Είναι ο βοηθός του αστυνόμου Σταύρου Ελευθερίου, στον οποίο έχει αδυναμία. Τον θαυμάζει, τον νοιάζεται και τον συμβουλεύεται. Είναι κάπως ατζαμής, αλλά φιλότιμος και κρυφά ερωτευμένος με τη Νίκη.

Λεωνίδας Μαλτέζος (Λευτέρης Βασιλάκης)

Μπλε Ώρες: Λεωνίδας Μαλτέζος (Λευτέρης Βασιλάκης) | ΣΚΑΪ

Είναι ο κολλητός φίλος του Διονύση και εργάζεται και ο ίδιος στη γαλακτοκομική μονάδα. Είναι ντόμπρος και εργασιομανής, καλός φίλος και άνθρωπος καλών προθέσεων.

Νανά Παράσχου (Χρυσή Κασιώτη)

Μπλε Ώρες: Νανά Παράσχου (Χρυσή Κασιώτη) | ΣΚΑΪ

Δουλεύει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Είναι η κόρη της οικονόμου της οικογένειας Αντωνιάδη. Η σχέση της με τον Γρηγόρη έχει πολλά σκαμπανεβάσματα.

Γρηγόρης Αλευράς (Ηρακλής Τσουζίνοβ)

Μπλε Ώρες: Γρηγόρης Αλευράς (Ηρακλής Τσουζίνοβ) | ΣΚΑΪ

Είναι ο επιστάτης και εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ στο ξενοδοχείο της οικογένειας Αντωνιάδη στη Σκιάθο. Δεν αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με τη Νανά και αυτό δημιουργεί προβλήματα.

Θοδωρής Ζήσογλου (Γιάννης Ψιψιλής)

Μπλε Ώρες: Θοδωρής Ζήσογλου (Γιάννης Ψιψιλής) | ΣΚΑΪ

Εργάζεται στο ξενοδοχείο της Σκιάθου ως κηπουρός και pool boy. Είναι φιλόδοξος, αγαπά το χρήμα και έχει τη δική του κρυφή ατζέντα.