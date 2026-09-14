Μπλε Ώρες: Πρεμιέρα απόψε (14/9) στον ΣΚΑΪ - Τι θα δούμε, ποιες ημέρες και τι ώρα θα παίζεται η σειρά

Πρεμιέρα απόψε Δευτέρα (14/9) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ για τις «Μπλε Ώρες», τη νέα σειρά των Ανδρέα Γεωργίου - Βάνας Δημητρίου - Κούλλη Νικολάου και μάλιστα, με διπλό επεισόδιο.

Πρωταγωνιστές η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) στη νέα δραματική σειρά του ΣΚΑΪ που πραγματεύεται έναν παράνομο έρωτα, μία στυγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Η Πάολα ερμηνεύει «Το πρόστιμο», το τραγούδι των τίτλων, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Η ιστορία ξεκινά στο Πήλιο και στην πανέμορφη Τσαγκαράδα. Ο Άγγελος και η Εύα, μπορούν να συναντηθούν μόνο για λίγο, παράνομα, κρυφά ερωτευμένοι και αποφασισμένοι να νικήσουν όλα τα εμπόδια. Εκείνος, γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο, που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα, και εκείνη, απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους.

Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα… Τις μπλε ώρες.

Μέχρι που η δολοφονία της Λίζας (Αναστασία Δρακά), της συζύγου του Άγγελου, ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και καθιστά τον τελευταίο, βασικό ύποπτο για τον θάνατό της. Όλα τα μυστικά κινδυνεύουν τα αποκαλυφθούν και οι ήρωες να πληρώσουν το τίμημα…

Μπλε Ώρες: Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς του ΣΚΑΪ

Επεισόδιο 1

Ο Άγγελος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και η Εύα απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα…

Ο Διονύσης, ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα, η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μια μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα.

Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο, σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση.

Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ... Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα...

Παράλληλα, ο Διονύσης, τρελός από ζήλεια, κάνει κάτι αποτρόπαιο, ενώ ο Δημήτρης, πατέρας της Λίζας, μέσα στη γαλακτοκομική μονάδα βρίσκεται μπροστά στο πιο φρικτό θέαμα…

Επεισόδιο 2

Ο Δημήτρης ενημερώνει την Όλγα για τη δολοφονία της κόρης τους κι εκείνη καταρρέει. Άναυδη μένει κι η Στέλλα, ενώ αναγκάζεται να πει στον Φίλιππο ότι ο Άγγελος αγνοείται, γεγονός που κινεί τις υποψίες της αστυνομίας και τον βάζει στο κάδρο των υπόπτων.

Ο Διονύσης ψαρεύει τη θεία της Εύας, την Ελένη, για πληροφορίες σχετικά με την Εύα, αλλά εκείνη δείχνει να μην ξέρει τίποτα.

Την ίδια ώρα, η Εύα μαζεύει λίγα πράγματα και φεύγει από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στο σπίτι της κολλητής της φίλης, της Νικολέτας. Η κίνηση αυτή αναπτερώνει τις ελπίδες του Στράτου, που είναι κρυφά ερωτευμένος μαζί της.

Ο Πέτρος εξιστορεί στην Ολυμπία όλη την αλήθεια σχετικά με τον φόνο της Λίζας… Ο Διονύσης είναι υποστηρικτικός απέναντι στη Βάσια, με εκείνη να επιμένει ότι κάποιος σκότωσε τον άντρα της και δεν ήταν ατύχημα.

Ο Διονύσης εισβάλλει στο σπίτι της Νικολέτας και παίρνει με το ζόρι την Εύα πίσω στο σπίτι τους, όπου και της επιβάλλεται ερωτικά. Η Όλγα κι ο Δημήτρης πάνε στο νεκροτομείο να δουν για τελευταία φορά την κόρη τους.

Η Ολυμπία συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος και τηλεφωνεί στον Πέτρο. Την ίδια ώρα, ένας αγρότης εντοπίζει το νοικιασμένο αμάξι του Άγγελου και ειδοποιεί την αστυνομία.

Ο Άγγελος βρίσκεται δεμένος και φιμωμένος μέσα στο πορτ μπαγκάζ.

Οι «Μπλε Ώρες» θα προβάλλονται καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.