Μπλε Ώρες: Πόσος σπαραγμός χωρά σε μια πρεμιέρα; 

Η πρεμιέρα της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες» παρουσίασε δύο φόνους σε μόλις ένα επεισόδιο. Ο πρώτος έγινε από ένα ζηλιάρη σύζυγο, ο οποίος είχε την υποψία ότι η σύζυγος τον απατάει.

Κι επειδή την είδε στον δρόμο με φίλο του, που το όνομα του αρχίζει από Α και βρήκε στα ρούχα της μια κάρτα που έλεγε «σ’ αγαπώ για πάντα Α.», υπέθεσε ότι ήταν αυτός και την επομένη πήγε και τον σκότωσε. Μπαμ, μπαμ. Ούτε την παρακολούθησε, ούτε το έψαξε, τίποτα. Μισό επεισόδιο και γεια σας -πάει ο Χρήστος Λούλης.

Δύο φόνοι και μια εξαφάνιση -για αρχή

Ο δεύτερος φόνος είναι εξίσου γερά χτισμένος κι ας είναι από άλλο δράστη. Ο πλούσιος αδερφός (Γιάννης Ποιμενίδης) σκότωσε τη γυναίκα του πλούσιου κι ερωτευμένου αδερφού (Βαγγέλη Κακουριώτη), γιατί πρώτον δεν του έδινε διαζύγιο και δεύτερον ήταν κόρη του πλούσιου άντρα της ερωμένης του και -κάποτε- θα τον κληρονομούσε.

Κι εκείνος ήθελε η ερωμένη του να κληρονομήσει. Οπότε πάει κι αυτή, με συνοπτικές διαδικασίες.

Έχοντας, λοιπόν, δύο θύματα σε μόλις ένα επεισόδιο, καταλαβαίνετε τι έγινε στο δεύτερο. Συντριβή. Σπαραγμός. Οδύνη. Ένας έκλαιγε τον ένα νεκρό, άλλος την άλλη. Μια μάνα έπεφτε σπαράζοντας στον καναπέ, ένας πατέρας στο πάτωμα, μια σύντροφος στην αγκαλιά της φίλης της.

Κι όσοι δεν έκλαιγαν για τους συγχωρεμένους, τραβούσαν τα μαλλιά τους από ανησυχία για την εξαφάνιση. Γιατί πέραν των δύο δολοφονιών, υπήρξε και μια μυστηριώδης εξαφάνιση -αλλά επειδή ήταν του πλούσιου κι ερωτευμένου πρωταγωνιστή δεν πολυανησύχησα.

Κι ανάμεσα στους λυγμούς, μια γοητευτική πρωταγωνίστρια (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), να θυμάται τον έρωτα της, ανήσυχη για την εξαφάνιση του αγαπημένου της, ατενίζοντας το πέλαγος σε υπέροχες γωνιές του Πηλίου και της Σκιάθου, ενώ ο φακός εστιάζει συστηματικά και με αξιέπαινη συνέπεια στο μπούστο της.

Πόθοι και πάθη σε αφθονία, αλλά στην επιφάνεια

Αυτά εν ολίγοις είδαμε στη νέα φιλόδοξη, καθημερινή σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», που άνοιξε τον ανταγωνισμό της τηλεοπτικής σεζόν 2026-27 στο κομμάτι της μυθοπλασίας.

Μια αφόρητα κλασική σαπουνόπερα, γεμάτη συναίσθημα, πόθους και πάθη, που δεν μπαίνουν στον κόπο να «χτιστούν», αλλά -don’t worry- προσφέρονται σε γενναιόδωρες δόσεις.

Θες κλάμα; Πάρε όχι μόνο δάκρυα, αλλά συντριβές -πολλές. Θες έρωτα; Πάρε -τουλάχιστον- ένα απαγορευμένο ζευγάρι, που συναντιέται μόνο τις μπλε ώρες, το ξημέρωμα δηλαδή, σε μια ειδυλλιακή παραλία κι αγαπιέται ασυγκράτητα.

Θες πλούσιες οικογένειες, φιλίες που διαλύονται, ζηλότυπους σύζυγους, άπιστες συζύγους και παρανοϊκούς συγγενείς; Τα έχει όλα και σε μεγάλο βαθμό. Θες χαρακτήρες με βάθος, στέρεα κίνητρα, ατμόσφαιρα και πλοκή λογικά στημένη, που δημιουργεί αγωνία και οδηγεί σε ανατροπές ή αποκαλύψεις; Δες Netflix ή άλλη πλατφόρμα.

Όμορφα τοπία, Istagramικές πόζες

Η νέα σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου παραμένει συνεπής σε ένα δοκιμασμένο μοντέλο τηλεοπτικής μυθοπλασίας, που διαθέτει πιστό κοινό και ξέρει πώς να το ικανοποιήσει.

Που έχει πάνω κάτω τους ίδιους ήρωες, με τα ίδια κίνητρα και τα ίδια πάθη. Που δεν χρειάζεται να εξηγεί ή να πιάσει την ιστορία από την αρχή, να της δώσει βάθος κι αποχρώσεις. Που αρκείται να προβάλλει όμορφα τοπία, όμορφα σπίτια κι όμορφους ανθρώπους, οι οποίοι μισιούνται κι αγαπιούνται παράφορα, χωρίς «γιατί», αλλά -πάντα- στην υπερβολή.

Το πολυπρόσωπο καστ, στο οποίο συμμετέχουν αξιόλογοι ηθοποιοί και πρόσωπα έκπληξη, όπως η Κατερίνα Στικούδη (που ενθουσίασε τα social media, με τη δική της εκδοχή της συντετριμμένης), δεν έχει και πολλά ερείσματα να στηριχθεί, καθώς οι ήρωες έχουν ελάχιστο ή απολύτως στερεοτυπικό background.

Ο ζηλιάρης σύζυγος είναι και άξεστος και βιαστής και δολοφόνος, ο αστυνόμος είναι βαρύς κι απότομος με τον αφελή βοηθό του κι η νεαρή ερωτευμένη μονίμως σε πλάνα από Instagramικές πόζες μελαγχολίας.

Τα ποσοστά τηλεθέασης, στάθηκαν γενναιόδωρα απέναντι στις «Μπλε Ώρες» (11,2% στο 18-54 και 20,4% στο σύνολο), που προς το παρόν παίζουν χωρίς αντίπαλο -καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα υπόλοιπα σίριαλ.

Γεγονός είναι πως η σειρά ξέρει τι θέλει να είναι κι ο θεατής τι να περιμένει. Ξέρει ότι θα βρει σε αφθονία έρωτες, φόνους και πόνους σε πολυτελή σπίτια και μαγευτικά τοπία, όπως ξέρει ότι στα επεισόδια που προσφέρονται πλουσιοπάροχα κάθε εβδομάδα, θα συμβούν πολλά. Μόνο που το να συμβαίνουν πολλά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμβαίνει και κάτι -σωστά;