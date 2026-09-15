Μπλε Ώρες: Τι τηλεθέαση έκανε χθες (14/9) η πρεμιέρα της σειράς - Πού «χτύπησε» πρωτιά

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (14/9) στον ΣΚΑΪ για τις «Μπλε Ώρες», τη νέα καθηλωτική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου που μας μεταφέρει στο μαγευτικό Πήλιο και πραγματεύεται έναν παράνομο έρωτα, μία στυγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

Το διπλό επεισόδιο που προβλήθηκε σημείωσε υψηλή τηλεθέαση ειδικά στο γενικό σύνολο, αφού οι τηλεθεατές συντονίστηκαν στον ΣΚΑΪ για να δουν τη νέα σειρά των Γεωργίου - Νικολάου - Δημητρίου μετά τη «Γη της Ελιάς» που παιζόταν με επιτυχία για πέντε σεζόν στο Mega.

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Tουλάχιστον για 1' λεπτό, 1.701.626 τηλεθεατές συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τις συγκλονιστικές σκηνές.

Στο σύνολο κοινού, το ποσοστό τηλεθέασης ήταν 20,4%, με τη σειρά να αφήνει πίσω της τις σειρές που παίζουν σε επανάλψηη αυτή την περίοδο στα άλλα κανάλια.

Όσον αφορά το κοινό 18-54, ο μέσος όρος που συγκέντρωσαν οι Μπλε Ώρες ήταν 11,2%, ενώ σε γυναικεία κοινά, η τηλεθέαση ξεπέρασε το 30%.

Οι περιπέτειες των ηρώων είχαν θερμή υποδοχή και στα social media, με τους χρήστες να σχολιάζουν σε πραγματικό χρόνο όσα έβλεπαν στην οθόνη, ενώ στην πλατφόρμα X, το hashtag #MpleOres είναι Νο1 trend από την έναρξη μετάδοσης του επεισοδίου μέχρι και τώρα, με χιλιάδες σχόλια.

Μπλε Ώρες: Η υπόθεση της σειράς

Δύο ισχυρές και πλούσιες οικογένειες -οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου- μένουν στο Πήλιο και διατηρούν από κοινού μία μεγάλη γαλακτοκομική μονάδα, έναν συνεταιρισμό που πήρε συγγενικές διαστάσεις με τον γάμο των παιδιών τους.

Δύο πρόσωπα, η Εύα και ο Άγγελος, εγκλωβισμένοι σε συμβατικούς γάμους, ερωτεύονται και βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον στις Μπλε Ώρες, στη μαγική στιγμή που η νύχτα δίνει τη θέση της στο πρώτο φως του ήλιου.

Μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και φέρνει στο φως όλα τα καλά κρυμμένα μυστικά των ηρώων.

Η σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Βάνας Δημητρίου και Κούλλη Νικολάου είναι στον ΣΚΑΪ γεμάτη έρωτα, μυστήριο, συγκρούσεις, ανατροπές και συναρπαστικές ιστορίες.