Να μ' αγαπάς: Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha - Πότε θα προβάλλεται

Η νέα καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ' αγαπάς», έκανε πρεμιέρα χθες Δευτέρα (6/10) στις 20.00 στον Alpha και χάρισε στον σταθμό υψηλή τηλεθέαση απέναντι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων που έπαιζαν εκείνη την ώρα απέναντι.

Διαβάστε ακόμα - «Να μ’ αγαπάς»: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Alpha

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το «Να μ' αγαπάς» συγκέντρωσε 12,1%, ενώ στο γενικό σύνολο 14,9%, ανεβάζοντας τον Alpha στη δεύτερη θέση της κατάταξης πίσω από το δελτίο του Mega που σημείωσε 19,6% και 18,3% στις δύο κατηγορίες κοινού αντίστοιχα.

Ακολούθησε το δελτίο ειδήσεων του Star με 11,1% στο δυναμικό κοινό και 10,8% στο γενικό σύνολο.

Το «Να μ' αγαπάς» θα προβάλλεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20.00 στον Alpha.

Η υπόθεση της σειράς

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.

Στο Ναύπλιο, την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Η Σοφία, μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν ένας μυστηριώδης, μοναχικός άντρας απ’ το παρελθόν, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει την οικογένεια Καλλιγά.

Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.

Στους τίτλους αρχής ακούγεται το ομότιτλο τραγούδι «Να μ’ αγαπάς» σε μουσική Νίκου Τερζή και ερμηνεία Γιάννη Κότσιρα που θα κυκλοφορήσει σύντομα, είναι ήδη στον αέρα!

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.