Να Μ'αγαπάς και Άγιος Έρωτας: Πότε θα παιχτεί το επόμενο νέο επεισόδιο των δύο σειρών στον Alpha

Οι επιτυχημένες σειρές του Alpha, «Να Μ'αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» έχουν επιστρέψει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με νέα επεισόδια, τα οποία έχουν χαρίσει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στον σταθμό.

Ωστόσο, ο Alpha προχώρησε σε αλλαγές στον προγραμματισμό του, οι οποίες ναι μεν ακόμα δεν δείχνουν να έχουν «κλειδώσει» ακόμα, αλλά από την άλλη, στην πράξη έδειξαν να τον ευνοούν από πλευράς τηλεθέασης, οπότε δεν θα μας έκανε εντύπωση εάν έστω κάποιες από αυτές γίνουν μόνιμες στο προσεχές μέλλον.

Έτσι, αν αναρωτιέσαι πότε θα προβληθεί το επόμενο νέο επεισόδιο της σειράς «Να Μ'αγαπάς», η απάντηση είναι την επόμενη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 20.00 με διπλό επεισόδιο, του οποίου το τρέιλερ είναι ήδη στον αέρα και να μας προϊδεάζει για συνταρακτικές εξελίξεις στις ιστορίες πολλών ηρώων.

Από την άλλη, οι φαν της σειράς «Άγιος Έρωτας» δεν θα χρειαστεί να περιμένουν τόσες ημέρες για το επόμενο νέο επεισόδιο της σειράς, αφού αυτό θα προβληθεί αύριο Πέμπτη (29/1) στις 21.00, ενώ θα ακολουθήσει άλλο ένα νέο επεισόδιο μεθαύριο Παρασκευή (30/1) την ίδια ώρα.