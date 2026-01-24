Θυμάσαι τι ρόλο είχε παίξει η Αγγέλα του «Παρά Πέντε» στις «Σαββατογεννημένες»;

Τόσο το «Στο Παρά Πέντε» όσο και οι «Σαββατογεννημένες» είναι από τις πλέον αγαπημένες και πολυπαιγμένες σειρές του Mega και δεδομένου ότι είναι και οι δύο δημιουργίες του Γιώργου Καπουτζίδη, είναι λογικό κάποιοι ηθοποιοί να έχουν παίξει και στις δύο.

Πριν γίνουν ο Φώτης και ο Σπύρος, σίγουρα θυμόμαστε στις «Σαββατογεννημένες» τον Αργύρη Αγγέλου ως μαθητή Λυκείου Ασημάκη φουλ ερωτευμένο με τη δασκάλα του Καίτη Τόνγκα (Κατιάνα Μπαλανίκα) και τον Γιώργο Καπουτζίδη ως Χοσέ, τον υπάλληλο της σενιόρας Σούλας που έβαζε μπουρλότο στην καθημερινότητά της, αλλά θυμάσαι τι ρόλο είχε παίξει η Αγγελική Λάμπρη;

Πριν γίνει η Αγγέλα του «Παρά Πέντε», η Αγγελική Λάμπρη είχε κάνει μια γκεστ εμφάνιση στο προτελευταίο επεισόδιο των «Σαββατογεννημένων», όπου είχε παίξει τη Γιορτάνγκα, τη βουλγαρικής καταγωγής νοσοκόμα του Τσιτσίνγκου (Χάρης Ρώμας), δηλαδή του περιβόητου σεναριογράφου της «Πυρκαγιάς» στην οποία πρωταγωνιστούσε η Μπία Μπέκου (Ελένη Ράντου).

Φυσικά, η Γιορτάνγκα δεν είχε καμία σχέση με την Αγγέλα ούτε σα στυλ ούτε σαν συμπεριφορά αφού εκτός των άλλων ήταν ευγενική, φορούσε μίνι φούστα και όχι σκισμένα τζιν, ενώ και σαν ρόλος ήταν μικρός, εμφανιζόμενη στη μέση του 32ου επεισοδίου της σειράς και όχι πρωταγωνιστικός όπως αυτός της Αγγέλας στο «Παρά Πέντε».

Το μόνο κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα στην Αγγέλα και τη Γιορτάνγκα που θα μπορούσε να εντοπίσει κανείς ανάμεσα στους δύο ρόλους είναι το κόκκινο μαλλί, τελείως άλλο χτένισμα βέβαια.

Ωστόσο, αν και σύντομη, η παρουσία της Γιορτάνγκας παραλίγο να τινάξει στον αέρα τον γάμο της Μπίας, αφού ο Τσιτσίνγκος - λόγω προβλήματος υγείας - την είχε ενσωματώσει από το πουθενά στο σενάριο της «Πυρκαγιάς» με αποτέλεσμα να μη γράφει τη σκηνή θανάτου για την πύραρχο Βερόνικα Δεσύλλα, την οποία υποδυόταν στο σύμπαν των Σαββατογεννημένων η Μπία Μπέκου με αποτέλεσμα εκείνη να αρνείται να παντρευτεί εάν δεν τελείωνε το κεφάλαιο «Πυρκαγιά» για εκείνη.

Τελικά, βοήθησε ο Σάββας (Σάκης Μπουλάς), η Γιορτάνγκα εξαφανίστηκε από το σενάριο και η Μπία Μπέκου έκανε φινάλε ως Βερόνικα Δεσύλλα, φορώντας κυριολεκτικά το νυφικό της κάτω από τη στολή.