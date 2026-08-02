Το Netflix και η κλοπή του «Fortitude»: Πώς χάθηκε η ακυκλοφόρητη ταινία του Νίκολας Κέιτζ

Στις 15 Ιουνίου, παραδόθηκε στα κεντρικά γραφεία του Netflix ένα μη κρυπτογραφημένο αντίγραφο ενός πολυσυζητημένου, ακυκλοφόρητου θρίλερ με τον Νίκολας Κέιτζ. Το «Fortitude» ήταν μία δουλειά συνολικά 6 ετών, που είχε περάσει από πολλά κύματα μέχρι να ολοκληρωθεί. Αλλά, το αντίγραφο... χάθηκε.

Η παραγωγή της ταινίας κόστισε 45 εκατομμύρια δολάρια και χρηματοδοτήθηκε προσωπικά από έναν Ελβετό δισεκατομμυριούχο.

Οι παραγωγοί του Netflix είδαν την ταινία στις 16 Ιουνίου, μία μέρα μετά την παράδοση. Αλλά εννέα μέρες αργότερα, ο σκηνοθέτης του Netflix Original Film, Σον Μπέρνεϊ, παραδέχτηκε πως το «Fortitude» είχε κλαπεί, όπως και άλλες ταινίες.

Ο παραγωγός κατέθεσε μήνυση στο Netflix ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση σύμβασης. Στην αγωγή, περιλαμβάνονται όλες οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

«Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς. Δυστυχώς, κάποιος έκλεψε αρκετά αντίγραφα από τα γραφεία μας την περασμένη εβδομάδα» ανέφερε η εταιρεία στην ενημέρωση των παραγωγών.

Διαβεβαίωνε πως γίνεται ενδελεχής έρευνα και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για να μην κυκλοφορήσει από πειρατές αλλά και διαβεβαίωνε πως θα υπάρξει αποζημίωση για τον χαμένο δίσκο.

Το Netflix, ουσιαστικά, προσέφερε στους κινηματογραφιστές μια υπηρεσία αξίας περίπου 800 δολαρίων για ένα έργο αξίας 45 εκατ.

Δεν είναι σαφές ποια άλλα έργα κλάπηκαν και είναι στα χέρια τρίτων. Πηγή από το Netflix ισχυρίστηκε πως οι άλλοι δίσκοι ήταν άδειοι.

Η πλευρά της παραγωγής επισημαίνει ότι η εταιρεία γνώριζε για την κλοπή μία βδομάδα, πριν ενημερώσει σχετικά.

Όσον αφορά στο ίδιο το ποσό που ζητάνε, επισημαίνεται πως προκύπτει τόσο από το ίδιο το κόστος της ταινίας, αλλά και το ενδιαφέρον πως υπήρξε από διανομείς, τις υψηλές βαθμολογίες που έλαβε η ταινία στις δοκιμαστικές προβολές αλλά και τα σχόλια από τους αντιπροσώπους πωλήσεων.

Κρίνεται πως τα έσοδα που θα προέκυπταν θα ήταν «2,5 φορές πάνω από τον προϋπολογισμό παραγωγής, δηλαδή 112.500.000 δολάρια».