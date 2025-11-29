Το ευρύ κοινό γνώρισε και αγάπησε τη Νίκη Σερέτη στα μέσα των '90s μέσα από την κωμική σειρά «Εκείνες και Εγώ» του ΑΝΤ1 με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο, στον ρόλο του αμετανόητου «Δον Ζουάν», Ζάχου Δόγκανου.

Στην «κλασική» πλέον σειρά η γνωστή ηθοποιός Νίκη Σερέτη υποδυόταν τη Δεβόρα, την οικιακή βοηθό του Δόγκανου και ήταν ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος της γοητευτικής Νίκης Σερέτη στην τηλεόραση που πολλές φορές έκλεβε την παράσταση χάρη (και) στο μοναδικό μπρίο της Δεβόρα.

Είχαν προηγηθεί γκεστ εμφανίσεις σε άλλες επιτυχημένες σειρές των '90s, ενώ έναν χρόνο μετά το φινάλε του «Εκείνες και Εγώ» που προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία για δύο συνεχόμενες σεζόν, η Νίκη Σερέτη πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά «Μαύρος Ωκεανός» στον ρόλο της «γυναίκας - αράχνης» Ράντα.

Ωστόσο, μετά το 2000 οι εμφανίσεις της γνωστής ηθοποιού στην τηλεόραση περιορίστηκαν - συμμετείχε στις σειρές «Απαγορευμένη Αγάπη», «10η Εντολή», «Αν Μ'αγαπάς» - με την ηθοποιό να αφοσιώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο θέατρο.

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν η Νίκη Σερέτη έχει δώσει επιλεκτικά συνεντεύξεις και αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στο πλατό του «Πρωίαν Σε Είδον» της ΕΡΤ1 και εξήγησε στους Φώτη Σεργουλόπουλο - Τζένη Μελιτά για ποιον λόγο σταμάτησε συνειδητά από ένα σημείο και μετά να παίζει σε τηλεοπτικές σειρές: οι ρόλοι που της πρότειναν να παίξει ήταν οι ίδιοι και οι ίδιοι.

«Η τηλεόραση εξακολουθεί και παράγει τα ίδια στερεότυπα και τα ίδια πρότυπα. Γι' αυτό σταμάτησα και την τηλεόραση όταν έρχονταν ίδιες προτάσεις που δεν με ενδιέφεραν. Έλεγα όχι γιατί ήταν να επαναλάβω πράγματα που είχα κάνει που αυτό δεν με αφορά, δεν έγινα για αυτό ηθοποιός.

Ήταν μεγάλη απόφαση, πέρασα αρκετά δύσκολα μέχρι να βρω πού είμαι, τι θέλω να κάνω γιατί δεν ήξερα, είχα ένα υπαρξιακό πρόβλημα πού θέλω να πάω, ερωτήματα που δεν μου έδινε την απάντηση η τηλεόραση και έλεγα δεν είναι αυτό ο τρόπος.

Όταν θα γίνει ένας τρόπος που θα είναι πιο μαλακός απέναντί μου και θυα με αγκαιλιασει και θα μπορώ να είμαι και εγώ μέσα σε αυτό, αλλά με τον τρόπο που γινόταν και να επαναλαμνβάνω τον εαυτό μου ξανλά και ξανά, αυτό έχει μεγάλη φθορά.

Στο θέατρο, όμως, από την παύση και μετά μου άρχισαν να μου έρχονται τα πράγματα που ήθελα να κάνω. Εκεί που κοιτάς, εκεί θα πας.

Στην αρχή μου φαινόταν όνειρο απατηλό και πού πας τώρα, αλλά η πολλή πίστη στον εαυτό μου, αλλά και η πολύ προσωπική δουλειά και μελέτη και η αυταπάρνηση με οδήγησααν να παίζω σπουδαία πράγματα, ψυχής, πράγματα που με προχωράνε», είπε χαρακτηριστικά η Νίκη Σερέτη.

Μάλιστα, θέλησε να περάσει το δικό της μήνυμα σε όσα λέγονται περί συμπερίληψης λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν θα έπρεπε να το λέμε ότι έχουμε προχωρήσει εκεί. Είμαστε όλοι ίσοι μέσα στη διαφορετικότητά μας ίσοι και όμοιοι με έναν τρόπο. Και μόνο που τονίζουμε ότι έχουμε προχωρήσει και έχουμε τη συμπερίληψη και το αγκαλιάζουμε αυτό, πάλι με έναν τρόπο γρατζουνάμε το θεματάκι, θεωρώ, έχουμε πάει στο άλλο άκρο.

Εγώ είμαι πολύ καλά στο κέντρο μου και δεν με ενοχλεί τίποτα, αλλά αυτό πια "εσύ ως διαφορετική πώς νιώθεις;", εμένα με ενοχλεί να το ακούω γιατί δεν είμαι μόνο εγώ διαφορετική, είμαστε όλοι και αυτό είναι το πολύ ωραίο».