Γαρμπή πιο Femme Fatale από ποτέ: Μάγεψε τα πλήθη στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού που μόλις κυκλοφόρησε

Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε δυναμικά με το άκρως ξεσηκωτικό «Femme Fatale», του οποίου μια πρώτη γεύση μας είχε δώσει εδώ και εβδομάδες μέσα από τις σελίδες της στα social media και το οποίο κυκλοφόρησε στις μουσικές πλατφόρμες ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, στις 25 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, σήμερα Σάββατο (29/11) στο κανάλι της δισκογραφικής της εταιρείας, Panik Records, ανέβηκε και το βίντεο κλιπ με την Καίτη Γαρμπή να αποδεικνύει (όχι, ότι περιμέναμε το συγκεκριμένο κλιπ για να το διαπιστώσουμε) πόσο της πάει «γάντι» ο τίτλος της femme fatale, όχι μόνο για χάρη του νέου της τραγουδιού.

Τη μουσική και τους στίχους έχουν γράψει οι Bobito, Αντώνης Ρήγας, callmeThemis, Dj Paco και στο βίντεο κλιπ βλέπουμε την αγαπημένη τραγουδίστρια να... μαγεύει... γενικότερα και να γίνονται όλα όπως τα θέλει. Την παραγωγή έκανε ο Παναγιώτης Μπρακούλιας, ενώ το video σκηνοθέτησε ο Alex Κωνσταντινίδης.

Μάλιστα, δεν μπορούμε να μη σταθούμε στους στίχους «Με κερνάς ποτά να με μεθύσεις, το παιχνίδι έχει τελειώσει πριν αρχίσεις», οι οποίοι συνοδεύονται από την αντίστοιχη κίνηση άρνησης της Καίτης Γαρμπή στο βίντεο κλιπ. Κάτι μας λέει ότι μόνο σύμπτωση δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και ότι η ίδια ήθελε να περάσει το δικό της ξεκάθαρο μήνυμα.

Και αν κάποιος «πιο κακοπροαίρετος, πιο πονηρεμένος» σπεύσει να βρει κοινά στοιχεία ανάμεσα στο ένα ντύσιμο της Καίτης Γαρμπή στο βίντεο και σε εκείνο της Μελάνια Τραμπ στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές του έτους, εμείς θα απαντήσουμε ότι δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία του «ποιά το φόρεσε καλύτερα;» γιατί μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις στο βίντεο κλιπ του Femme Fatale.

Να θυμίσουμε ότι και φέτος τον χειμώνα η Καίτη Γαρμπή εμφανίζεται μαζί με τον Διονύση Σχοινά κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Αυτοκίνηση και μάλιστα, από χθες (28/11) το πρόγραμμα ξεκινάει αρκετά νωρίτερα (στις 22.30) σε σχέση με το Σάββατο (στις 24:00), όπως ανακοίνωσε η ίδια πριν λίγες μέρες μέσω Instagram.

Καίτη Γαρμπή - Femme Fatale: Οι στίχοι του τραγουδιού

Εσένα βλέπω μες στο κενό μου

Πολλά τα θέλω μα λίγα τα μπορώ

Όλοι έρχονται φεύγουν μα δεν με νοιάζει

Για όλα αδιαφορώ

Με ενοχλεί ο τρόπος που θαυμάζεις

Και αδιάκριτα στα μάτια με κοιτάζεις

Με κερνάς ποτά να με μεθύσεις

Το παιχνίδι έχει τελειώσει πριν αρχίσεις

Έλα να σου πω το μυστικό

Η Καίτη θέλει θάρρος το 'χει θράσος φθηνό

Ανυπόμονη και λίγο τρελή

Έτσι είμαι εγώ ευθεία στην στροφή

Έλα να σου πω το μυστικό

Για αγάπη θέλει πάθος κι όχι εγωισμό

Ανυπόμονη πάει υπομονή

Καταιγίδα εγώ και εσύ μες στη σιωπή

Έλα έλα έλα έλα

Δεν θα το κάνω

Έλα έλα έλα έλα

Μαζί σου φτάνω

Έλα έλα έλα έλα

Στα όρια μου

Έλα έλα έλα έλα

Και είσαι δικιά μου

Λόγια μεγάλα και υποσχέσεις

Και κάπως έτσι εσύ ένας απ’ αυτούς

Τώρα αν δεν αλλάξεις δεν περιμένω

Σε δρόμους σκοτεινούς

Με ενοχλεί ο τρόπος που θαυμάζεις

Και αδιάκριτα στα μάτια με κοιτάζεις

Με κερνάς ποτά να με μεθύσεις

Το παιχνίδι έχει τελειώσει πριν αρχίσεις

Έλα να σου πω το μυστικό

Η Καίτη θέλει θάρρος το 'χει θράσος φθηνό

Ανυπόμονη και λίγο τρελή

Έτσι είμαι εγώ ευθεία στην στροφή

Έλα να σου πω το μυστικό

Για αγάπη θέλει πάθος κι όχι εγωισμό

Ανυπόμονη πάει υπομονή

Καταιγίδα εγώ και εσύ μες στη σιωπή

Έλα έλα έλα έλα

Δεν θα το κάνω

Έλα έλα έλα έλα

Μαζί σου φτάνω

Έλα έλα έλα έλα

Στα όριά μου

Έλα έλα έλα έλα

Και είσαι δικιά μου