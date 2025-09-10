Νωρίτερα το GNTM στις οθόνες μας: Πότε είναι η μεγάλη πρεμιέρα

Νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό θα ξεκινήσουν τα δύο ριάλιτι του STAR που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό του βραδινού προγράμματος του σταθμού για τη νέα σεζόν. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το GNTM που όλοι περιμένουμε.

Η «Φάρμα» επιστρέφει για 3 η τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του STAR τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου χωρίς αξιοσημείωτες αλλαγές: Παρουσιαστής θα είναι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ενώ και σε αυτή την εκδοχή του αγροτικού ριάλιτι δεν θα υπάρχουν παίκτες Celebrities.

Οι δύο προηγούμενοι κύκλοι στο STAR όπως και αυτοί που προηγήθηκαν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη δεν έτυχαν θερμής αποδοχής από το τηλεοπτικό κοινό. Ωστόσο στο κανάλι της Κηφισιάς πάρθηκε η απόφαση για έναν ακόμη κύκλο με το σκεπτικό του χαμηλότερου κόστους καθώς αφενός ο σταθμός είχε τα δικαιώματα προβολής του ριάλιτι αφετέρου υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν τους παίκτες και την παραγωγή στην Ορεινή Αρκαδία.

Όσον αφορά στο GNTM επιστρέφει ριζικά ανανεωμένο σε μέρα έκπληξη την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστρια και βασική κριτής θα είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και μαζί της στην επιτροπή ο Λάκης Γαβαλάς, ο Έντι Γαβριηλίδης και ο Άγγελος Μπράτης. Creative director του ριάλιτι που θα φιλοξενεί αγόρια και κορίτσια θα είναι η Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Με αυτή την κίνηση το STAR επιχειρεί να προλάβει τον ανταγωνισμό της μυθοπλασίας αλλά και να μην αφήσει άλλο χρόνο στο «Exathlon» να εδραιωθεί στο τηλεκοντρολ των τηλεθεατών που προτιμούν τα ριάλιτι.