Ο ΑΕΚτζής Μελέτης Ηλίας την είπε στον «πράσινο» Νίκο Μάνεση: «Εμείς ρίξαμε μία 6άρα στην Ευρώπη»

Στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση», βγήκε ο δημοφιλής ηθοποιός Μελέτης Ηλίας και μίλησε για την μεγάλη επιστροφή της θρυλικής πλέον σειράς, «Το Σόι Σου».

Γνωστός βέβαια για τα ΑΕΚτζήδικα συναισθήματά του, ο Μελέτης Ηλίας απάντησε στο πείραγμα του «πράσινου» Νίκου Μάνεση, λέγοντας: «Εμείς τουλάχιστον ρίξαμε μία 6άρα στην Ευρώπη. Δείξαμε τον δρόμο στους υπόλοιπους».



