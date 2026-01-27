Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου συνεχίζει στην ΕΡΤ1 με νέα σειρά - Πού θα πρωταγωνιστήσει

Την Κυριακή 1 Φεβουαρίου ολοκληρώνει το ταξίδι της σε ΕΡΤ1 και ERTFLIX η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών «Η Μεγάλη Χίμαιρα» και στη συνέχεια θα ξεκινήσει μια νέα μεγαλεπίβολη παραγωγή και πάλι με τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στο βασικό πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η δραματική σειρά «Το τελευταίο νησί» σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο. Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, ο Παύλος χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί.

Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί… Στη σειρά συμπρωταγωνιστούν η Δανάη Σκιάδη, ο Θοδωρής Αθερίδης και η Μαρία Καλλιμάνη. Η σειρά κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 22.00, στην ΕΡΤ1 και μετά την προβολή τους τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και στο ERTFLIX.

