Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το «Moments» με τη Μακρυπούλια: Τι θα γίνει με το Ρουκ – Ζουκ

Επίκεντρο του τηλεοπτικού ρεπορτάζ συνεχίζει να είναι ο ΑΝΤ1 λόγω των αλλαγών που συντελούνται πολυεπίπεδα στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η Ζέτα Μακρυπούλια ξεκίνησε τα γυρίσματα για τη νέα της εκπομπή «The Moments» και η πρώτη εγγραφή ήταν με τον ομοκάναλό της Γρηγόρη Αρναούτογλου. Σύμφωνα με πληροφορίες το γύρισμα διήρκησε περισσότερες από πέντε ώρες και έγινε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα με πολλές εκπλήξεις – αρκετές εκ των οποίων συγκινητικές – για τον καλεσμένο.

Το πλατό είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου ψηφιακό καθώς χρησιμοποιήθηκαν οι πλέον προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες της Foss Productions που θα έχει την παραγωγή του βραδινού σόου.

Μπορεί ο Γρηγόρης να ήταν ο πρώτος καλεσμένος όμως δεν θα είναι αυτό το επεισόδιο που θα κάνει πρεμιέρα στη συχνότητα του ΑΝΤ1. Ακολουθούν τις επόμενες εβδομάδες εγγραφές με τους Μαρία Μπεκατώρου και Γιώργο Καπουτζίδη και ένας εκ των δύο θα είναι που θα κάνει τηλεοπτικό ποδαρικό στη νέα βραδινή εκπομπή.

Το «The Moments» δρομολογείται για τα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου στη βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου και δεν θα έχει σταθερό ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό καθώς πρόκειται για event show.

Όσον αφορά στο «Rouk Zouk» οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στις προθέσεις του ΑΝΤ1 είναι το τηλεπαιχνίδι – ένα από τα μακροβιότερα της εγχώριας τηλεόρασης – να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν είναι κάτι όμως στο οποίο πρέπει να συμφωνήσει και η παρουσιάστρια η οποία σημειώνεται πως έχει ενεργό συμβόλαιο με το κανάλι του Αμαρουσίου και για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.