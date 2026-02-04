Στο Παρά Πέντε: Ο Δημήτρης Πετρόπουλος αποκάλυψε την αμοιβή του στη σειρά - «Ήταν ελάχιστα»

Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε μέσα από το «Παρά Πέντε» ως Πρωθυπουργό Άρη Παυρινό βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1» και μεταξύ άλλων, μίλησε για τον Γιώργο Καπουτζίδη, τη συμμετοχή του στην αγαπημένη σειρά, τον μισθό, αλλά και για τα χρήματα που παίρνει από τις επαναλήψεις.

«Δεν είχα επικοινωνία με τον Γιώργο Καπουτζίδη όταν γυριζόταν η σειρά. Μόνο μία φορά πήρα την πρωτοβουλία να μιλήσουμε γιατί πραγματικά πίστευα ότι θα ήταν καλύτερα να μη με δείξει στο τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν.

Όταν το διάβασα, κατάλαβα ότι δε γίνεται και του είπα "δείξε με με μια ασάφεια", δηλαδή να φαίνομαι μέσα από ένα ποτήρι, αλλά όχι, ήταν κάθετος. Μου είναι αγαπητός, είναι πολύ ταλαντούχος», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, συμπληρώνοντας πως «με όλους είχα λίγη επικοινωνία».

Σε ερώτηση για το ποιον συμπρωταγωνιστή του από τη σειρά, συμπαθούσε λιγότερο, ο Δημήτρης Πετρόπουλος απάντησε:

«Είναι μια ερώτηση που μου γίνεται τακτικά, τύπου "περνάτε καλά;". Παίζουμε στην ίδια σειρά, δεν σημαίνει ότι συνυπάρχουμε. Μπορεί να μην έχουμε καμία σκηνή μαζί. Δεν είναι μόνο το Παρά Πέντε που ήταν και ο ρόλος τέτοιος.

Αν στριμώξεις τον θεατή και του πεις "Με ποιον νομίζεις ότι διασταυρώθηκα;", θα δεις ότι όλο το καστ δε διασταυρώνεται. Εγώ είχα δει τα παιδιά 2-3 φορές σε κάποιες εκδηλώσεις».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Δημήτρης Πετρόπουλος αποκάλυψε τον μισθό του στη σειρά τότε, αλλά και τα χρήματα που παίρνει από τις επαναλήψεις, λέγοντας:

«Δεν ξέρω πόσα χρήματα λαμβάνω ετησίως. 13 χρόνια περίμενα να πάω για να πάρω τα δικαιώματα και ήταν 4.000 ευρώ. Κάπου εκεί. Δεν είναι βάσει του συμβολαίου που υπέγραψα το 2005. Ήταν καθορισμένα τα ποσοστά.

Η δικιά μου αμοιβή στο "Παρά Πέντε", ήταν 986 ευρώ. Ήταν ελάχιστα, λιγότερο από ένα χιλιάρικο. Δεν ήταν τα φοβερά νούμερα. Οι πρωταγωνιστές αμείβονταν καλύτερα».