Ο Αρναούτογλου βρέθηκε στο Final Four με τον γιο του: «Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός»

Μια απρόσμενη εμφάνιση στην κάμερα της ΕΡΤ για το EuroLeague Final Four έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος αποκάλυψε πως ήρθε με τον γιο του για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε στο Final Four μαζί με τον γιο του, λόγω της αγάπης του μικρού για το μπάσκετ, ενώ τόνισε πως χαίρεται για την παρουσία ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ.

«Είμαστε live; ΕΡΤ3 είμαστε; Αδέλφια, τι κάνετε όλοι; Πέρασα δύο πολύ ωραία χρόνια εκεί. Και πάντα τα αναπολώ. Εγώ είμαι Ηρακληδέας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανεβήκαμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ωραίο μπάσκετ. Κάνουμε μια ωραία προσπάθεια», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Και πρόσθεσε: «Τα εισιτήρια τα έκλεισα γιατί ο γιος μου αγαπάει το μπάσκετ και ήθελε να δούμε το Final Four. Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός, να βλέπαμε ελληνικές ομάδες για να μπορούσαμε να το φέρουμε. Τώρα ελπίζουμε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Χαίρομαι να βλέπω ωραίο μπάσκετ και ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τις ξένες.

Όποια ομάδα και να ήτανε, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, πόσο μάλλον που ο Ολυμπιακός έχει ωραία ομάδα φέτος και ο Παναθηναϊκός έχει φανταστική. Τζάμπα δεν ήρθε. Πάμε να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ας κερδίσει ο καλύτερος και μακάρι να κερδίσει η ελληνική ομάδα».