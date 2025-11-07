Ο διπλός ρόλος της Μαρίας Μπακοδήμου και τα ονόματα για το νέο «Just the two of us»

Για τα μέσα Δεκεμβρίου προγραμματίζεται η επιστροφή του «Just the two of us» αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του Open.

O Νίκος Κοκλώνης προβληματίστηκε αρκετά για το εάν θα έπρεπε να προχωρήσει με το συγκεκριμένο project ή να δοκιμάσει κάτι καινούργιο ωστόσο τελικά μετά από αλλεπάλληλα meetings στελεχών της Barking Well Media αποφασίστηκε να δοθεί το «πράσινο φως» στο δοκιμασμένο και επιτυχημένο talent show.

Αν και δεν αποκλείεται να γίνει ένα All Star Just the two of us οι πιθανότητες συγκλίνουν υπέρ του να υπάρξει ολοκαίνουργιος κύκλος.

Η κριτική επιτροπή θα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένη: Φαίνεται πως αποχωρούν Καίτη Γαρμπή και Δέσποινα Βανδή.

Σταθεροί στις θέσεις τους θα παραμείνουν Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής ενώ στην επιτροπή όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει η Μαρία Μπακοδήμου.

Εάν θα υπάρξει τέταρτη θέση θα καλύπτεται από γκεστ εμφανίσεις.

Όσον αφορά στη Μαρία Μπακοδήμου προσεχώς θα έχει και δεύτερο ρόλο στη συχνότητα του Open.

Το κανάλι εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του «Πιο αδύναμου κρίκου» το οποίο θα υλοποιηθεί σε παραγωγή Barking Well Media και επικρατέστερη για την παρουσίαση είναι η Μαρία Μπακοδήμου.

Ήδη έχουν πάντως κυκλοφορήσει και πληροφορίες για επαφές όσον αφορά σε coaches και συμμετέχοντες.

Για τις θέσεις των διαγωνιζόμενων φημολογείται πως έχουν δεχθεί κρούση ο Γιάννης Αϊβάζης, η Τζένη Διαγούπη και ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ενώ ίσως δούμε σε θέσεις coaches τον Βασίλη Τερλέγκα και τον Στάθη Αγγελόπουλο.

