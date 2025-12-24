Στο Παρά Πέντε: Το επικό «καρφί» της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ

Η θρυλική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, Στο Παρά Πέντε, επέστρεψε χθες (23/12) μετά από 20 χρόνια στο Mega και μαζί με την παρέα των 5 επέστρεψε και η «Αμαλία» Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία πέταξε «ταβανόπροκα» - μόνο έτσι μπορούμε να το πάρουμε- προς τον ΑΝΤ1 για την ώρα αλλαγής του Ρουκ Ζουκ φέτος.

Σε μία από τις πέντε νέες σκηνές που γράφτηκαν για το reunion είδαμε την Αμαλία να επιστρέφει μετά από χρόνια και να σώζει για ακόμα μια φορά τους Αγγέλα, Ζουμπουλία, Σπύρο, Φώτη, τους οποίους βρίσκει δεμένους σε μια ταράτσα.

Ενώ τους λύνει, η παρέα τη ρωτάει τα νέα της αφού όπως φάνηκε, δεν είχαν ξαναβρεθεί από το φινάλε της σειράς 20 χρόνια πριν και τότε η Αμαλία τους λέει ότι τώρα για καμουφλάζ παρουσιάζει στην ισπανική τηλεόραση το Ρουκ Ζουκ όπου εκεί το λένε Ρουκ Θουκ.

Βέβαια, όσο ενθουσιασμό έχει η Αμαλία όταν τους καλεί να έρθουν να παίξουν και αυτοί εκεί γιατί είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, άλλο τόσο αλλάζει έκφραση το πρόσωπό της όταν αναφέρεται σε μια μεγάλη αλλαγή που έγινε φέτος στο παιχνίδι.

«Βέβαια, μας άλλαξαν ώρα φέτος. Ας μη μιλήσω καλύτερα τώρα», λέει χαρακτηριστικά η Αμαλία και.. το μήνυμα εστάλη, το μόνο σίγουρο.

Κλαίω με την μπηχτή Μακρυπούλιας για Ρουκ Ζουκ και αλλαγή ώρας 🤣🤣🤣 #stoparapente20 #RoukZouk pic.twitter.com/vjBSiCnNYR — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) December 23, 2025

Άλλωστε, από την αρχή της σεζόν υπάρχει έντονη φημολογία ότι η Ζέτα Μακρυπούλια έχει ενοχληθεί που το Ρουκ Ζουκ μετακινήθηκε από τις 15.00 στις 16.15 (εξ αιτίας των αλλαγών που έγιναν στη μεσημεριανή ζώνη του ΑΝΤ1 τη φετινή σεζόν), μια κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα να πέσει σε σχεδόν αποκλειστικά μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Κάποιος πιο πονηρεμένος θα έλεγε, σαν άλλη θεία Μάρω από το Κωνσταντίνου και Ελένης, ότι αυτή η ατάκα μόνο τυχαία δεν ήταν στο χθεσινό reunion του Παρά Πέντε για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη.