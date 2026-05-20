Survivor τέλος! Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ και το τελευταίο συμβούλιο

Οριστικά ολοκληρώνεται το Survivor 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΚΑΪ 9 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 24χρονος παίκτης τραυματίστηκε σε θάλασσα του Αγίου Δομίνικου, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο ταχύπλοο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο και από την Παρασκευή (15/5) βρίσκεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο του Μαϊάμι για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η προβολή του Survivor είχε σταματήσει από τη Δευτέρα 11/5.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αποφασίστηκε οριστικά η ολοκλήρωση του ριάλιτι καθώς έπειτα και από συζητήσεις που έγιναν με τους υπόλοιπους κρίθηκε ότι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι συνεχίζεται η έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών για να αποτυπωθούν όλα τα δεδομένα του ατυχήματος καθώς και ότι ο παίκτης που τραυματίστηκε έχει κάθε δυνατή υποστήριξε από την παραγωγή του Survivor.

Η επιστροφή των παικτών θα γίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες και θα έχουν ψυχολογική υποστήριξη όποτε χρειαστεί, ενώ απόψε θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Όπως φαίνεται στον προγραμματισμό του καναλιού το επεισόδιο θα διαρκέσει μόλις 20 λεπτά και σύμφωνα με πληροφορίες του Reader πρόκειται για ένα κλείσιμο - ενημέρωση στους παίκτες.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Μετά το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού του Σταύρου στον Άγιο Δομίνικο, προτεραιότητά μας υπήρξε αποκλειστικά η υγεία και η ασφάλειά του.

Ο Σταύρος παραμένει υπό στενή παρακολούθηση από ομάδα εξειδικευμένων γιατρών, σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, έχοντας δίπλα του μέλη της οικογενείας του και ανθρώπους της παραγωγής, που συνεχίζουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

Από την πρώτη στιγμή, τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραυματισμό του Σταύρου αξιολογούνται λεπτομερώς, ώστε να υπάρξει πλήρης εικόνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα με τη συνδρομή των τοπικών αρχών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση όλων των δεδομένων.

Μέσα από κοινές συζητήσεις και με τους υπόλοιπους παίκτες και σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα, κρίθηκε ότι το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική ολοκλήρωση του Survivor, με απόλυτη προτεραιότητα τον ανθρώπινο παράγοντα.

Απόψε στις 21:00 θα προβληθεί το τελευταίο συμβούλιο του νησιού.

Οι συμμετέχοντες θα επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το κοινό για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τα μηνύματα στήριξης. Ευχή όλων μας είναι η πλήρης και ταχεία αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου.