Ο Μπισμπίκης επέστρεψε στα μπουζούκια μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη αλλά έκατσε πίσω πίσω - Μαζί και η Μελίνα

Στα μπουζούκια και στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η αγαπημένη του Δέσποινα Βανδή, επέστρεψε ο Βασίλης Μπισμπίκης, μετά τον ντόρο που έγινε για το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στην Φιλοθέη πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και την καταδίκη του.
Διαβάστε ακόμα: «Δεν καλέσαμε τον Μπισμπίκη και τη Βανδή»: «Αδειάζει» τον ηθοποιό η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα
Ο ηθοποιός είχε περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του, αυτό, όμως, άλλαξε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου όπως αποκάλυψαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», παρουσιάζοντας μάλιστα και βίντεο που δείχνει τον ηθοποιό στην άκρη του μαγαζιού να θαυμάζει την καλή του στη σκηνή.
Εκεί βρισκόταν και η κόρη της τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδου.
