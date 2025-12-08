Ο νέος ρόλος έκπληξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ και το... My Style Rocks

Συνεχίζουν να διακινούνται τα σενάρια επιστροφής του «My Style Rocks» και μάλιστα με κάποια να είναι αρκετά προωθημένα αναφέροντας πως ήδη ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya αναζητούν το πρόσωπο της παρουσίασης αλλά και τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Το θέμα διαψεύσθηκε ξεκάθαρα μέσα από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΣΚΑΪ «Weekend Live» καθώς όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά πρόκειται για σενάρια επιστημονικής φαντασίας καθώς στην παρούσα φάση δεν τίθεται ούτε ως σκέψη η επιστροφή του παιχνιδιού μόδας στο πρόγραμμα του καναλιού του Φαλήρου.

Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός του ΣΚΑΪ περιλαμβάνει ως γνωστόν την επιστροφή του «Survivor», το λανσάρισμα του νέου καθημερινού μουσικού παιχνιδιού «Beat my Quest» ενώ στις προθέσεις του σταθμού είναι και η υλοποίηση της νέας μουσικής εκπομπής με οικοδεσπότη τον Γιώργο Μαζωνάκη χωρίς όμως σε αυτή την περίπτωση να υπάρχει τελικό πλάνο άρα και απόφαση για το πότε θα βγει στον «αέρα» το εν λόγω μουσικό πρόγραμμα.