Ο πραγματικός λόγος που τα «έσπασαν» Χριστοπούλου - Αναστασοπούλου

Χαμηλούς τόνους κρατούν Έλενα Χριστοπούλου και Πηνελόπη Αναστασοπούλου όσον αφορά στη λήξη της επαγγελματικής συνεργασίας τους. Ως γνωστόν για πολλά χρόνια η γνωστή μάνατζερ και νυν διευθύντρια επικοινωνίας της «Barking Well Media» διαχειριζόταν τις δημόσιες σχέσεις αλλά και τα social media της ηθοποιού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Πηνελόπη Αναστασοπούλου φέρεται να είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένη που τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελικά τετράδα παρουσίασης του «The Real View» αν και το όνομά της είχε ακουστεί έντονα πριν η βραδινή εκπομπή λόγου βγει στον «αέρα» του Open. H αλήθεια ωστόσο είναι μάλλον διαφορετική. Σε πρώιμη φάση και όταν ακόμη υπήρχε ενδεχόμενο η γυναικεία εκπομπή να βγει στη μεσημβρινή ζώνη του Open πράγματι το όνομά της είχε συζητηθεί σε μια λογική συνέχειας του «The Booth». Όταν ωστόσο τελικά αποφασίστηκε να βγει βραδινή εκπομπή άλλαξε και το περιεχόμενο αλλά και η τελική σύνθεση την οποία αποφάσισαν από κοινού τα στελέχη της Barking Well Media και αυτάτου Open.

H Έλενα Χριστοπούλου γνώριζε μόνο για τη δική της συμμετοχή ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την υπόλοιπη σύνθεση της εκπομπής χωρίς η ίδια να έχει την παραμικρή ανάμειξη στο στήσιμο του «The Real View». Πάντως για τη λήξη της εν λόγω συνεργασίας τόσο η ηθοποιός όσο και η μάνατζερ δεν δείχνουν διάθεση να ανατροφοδοτήσουν το θέμα με νέες δηλώσεις.

