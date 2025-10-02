Ο Πρετεντέρης ρώτησε αν μπορεί να γίνει αναγκαστική σίτιση στον Ρούτσι με εισαγγελική εντολή όπως στον Κουφοντίνα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ερώτηση που απηύθυνε στην Ιωάννα Μάνδρου, ο Γιάννης Πρετεντέρης, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega, την Τετάρτη (1/9), για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις στα Τέμπη.

«Δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή για αναγκαστική σίτηση σε αυτές τις περιπτώσεις; Ο Κουφοντίνας θυμάμαι, που έκανε το ίδιο πράμα, τον είχαν πάει για αναγκαστική σίτιση με εισαγγελική αρχή» ήταν η ερώτηση του Γιάννη Πρετεντέρη, με τη Ράνια Τζίμα αμέσως να αντιδρά.

Διαβάστε ακόμα: Πάνος Ρούτσι: «Θα το πάω μέχρι τέλους και το εννοώ - Θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή»

Του είπε πως δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση μεταξύ τους, διευκρινίζοντας μάλιστα πως ο Κουφοντίνας ήταν κρατούμενος.

Δείτε το απόσπασμα στο τέλος του βίντεο:

