Ο Τελευταίος Ταξιτζής: Το ελληνικό θρίλερ με την Κλέλια Ανδριολάτου

Ο Τελευταίος Ταξιτζής, η ταινία του Στέργιου Πάσχου φέρνει σε πρώτο πλάνο έναν 50άρη οδηγό που... που δουλεύει βράδυ για να συλλέγει ιστορίες. Μόνο που μετά από ένα τραγικό γεγονός, θα βρεθεί στον δρόμο του μια νεαρή κοπέλα που θα τον φέρει αντιμέτωπο με τα απωθημένα του και θα τον βυθίσει στην ερωτική εμμονή.

Πρόκειται για ψυχολογικό θρίλερ, βραβευμένο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με τους Κώστα Κορωναίο και Κλέλια Ανδριολάτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Ο Τελευταίος Ταξιτζής: Η υπόθεση της ταινίας

Ο Θωμάς, ένας πενηντάρης κατ’ ανάγκη ταξιτζής, ζει μαζί με τη γυναίκα του, Μαρία, και τον έφηβο γιο του, Τάσο. Έχει σπουδάσει φιλολογία και αγαπάει πολύ τη λογοτεχνία, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ζήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχε από τον εαυτό του. Η αυτοκτονία ενός πελάτη φέρνει στην επιφάνεια τα απωθημένα του και τον βυθίζει στην ερωτική εμμονή.

Ο ταξιτζής ήρωας του Στέργιου Πάσχου (Κώστας Κορωναίος), υποστηρίζει πως δουλεύει νύχτα για να συλλέγει ιστορίες. Δεν θεωρεί εαυτόν «απλώς μεταφορέα», αλλά έναν «διαμορφωτή συνείδησης» που αφουγκράζεται τις ανάγκες του πελάτη. Όταν όμως γνωρίζει μια όμορφη κοπέλα (Κλέλια Ανδριολάτου) που σχετίζεται με τον αυτόχειρα πελάτη του, όλες οι βεβαιότητές του καταρρέουν, και η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό του.

Οι συντελεστές της ταινίας

Σκηνοθεσία : Στέργιος Πάσχος

: Στέργιος Πάσχος Σενάριο : Στέργιος Πάσχος

: Στέργιος Πάσχος Διεύθυνση φωτογραφίας : Γιώργος Κουτσαλιάρης

: Γιώργος Κουτσαλιάρης Μοντάζ : Στάμος Δημητρόπουλος

: Στάμος Δημητρόπουλος Ήχος : Δημήτρης Κανελλόπουλος

: Δημήτρης Κανελλόπουλος Μουσική : Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy) Ηθοποιοί: Κώστας Κορωναίος, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίσσα Tριανταφυλλίδου, Έκτορας Λιάτσος, Γιώργος Ζιάκας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης

Η ταινία προβάλλεται το Σάββατο 4 Απριλίου στις 23:00 από την ΕΡΤ3

