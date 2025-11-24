Οι ειδήσεις που σοκάρουν την Κατερίνα Παναγοπούλου: «Στο 3,2,1 συνέρχομαι, γιατί δεν θέλω να γίνω εγώ η είδηση»

Για τις ειδήσεις που πρέπει να παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο του Mega και οι οποίες τις σοκάρουν και την συγκινούν, μίλησε μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, η Κατερίνα Παναγοπούλου.
«Όταν βλέπω παιδάκια, ειδήσεις για bullying, παιδάκια τα οποία τους κάνουν bullying, εκεί μου έχει τύχει να συγκινηθώ, αλλά λίγο πριν το 3-2-1 πριν ακούσω το ακουστικό μου, αμέσως συνέρχομαι γιατί δεν θέλω εκείνη την ώρα να γίνω εγώ είδηση» ανέφερε.
«Νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος από ψυχαγωγία. Έχουμε ανάγκη από χαμόγελο όλοι, διότι η επικαιρότητα πολλές φορές είναι τόσο βαριά και για εμάς που είμαστε στην ενημέρωση, που όλοι έχουμε ανάγκη να φεύγει έτσι λίγο το μυαλό», είπε η Κατερίνα Παναγοπούλου στην πρωινή εκπομπή του Alpha.
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τη δούμε σε νέα τηλεοπτική στέγη. Η ίδια επιβεβαίωσε πως παραμένει στο μεγάλο κανάλι με την ομάδα της.
«Αυτή τη στιγμή περνάω πάρα πολύ καλά στο δελτίο. Είμαστε μία ομάδα που πλέον μετά από 5 χρόνια έχουμε δέσει πάρα πολύ. Είμαι καλά εκεί, πάω χαρούμενη στη δουλειά», ανέφερε.
