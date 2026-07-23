Τελική ευθεία για το deal Σκορδά - ΑΝΤ1: Τίτλοι τέλους για τη συνεργασία Γκουντάρα – Κοκλώνη

Σε πολύ καλό δρόμο αλλά χωρίς ακόμη να υπάρχει τελική συμφωνία και υπογραφές βρίσκονται οι συζητήσεις της Φαίης Σκορδά με τον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια μετά την αποχώρησή της από το Mega και χωρίς να την δεσμεύει η άτυπη συμφωνία των τεσσάρων καναλιών Mega, ΑΝΤ1, Alpha και STAR καθώς το Μεγάλο Κανάλι ήταν αυτό που επέλεξε να μην προχωρήσει στην ενεργοποίηση του «+1» στο συμβόλαιό της, δέχθηκε αμέσως πρόταση επιστροφής της στο κανάλι του Αμαρουσίου στο οποίο άλλωστε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της τηλεοπτικής της καριέρας.

Η συζήτηση είναι ακόμη ευρύτερη και δεν έχει οριστικοποιηθεί. Το πρώτο σκέλος αφορά στην παρουσίαση ζωντανής ψυχαγωγικής εκπομπής. Και παρά το γεγονός ότι κάποια ρεπορτάζ βιάστηκαν να «κλειδώσουν» την παρουσιάστρια στη μεσημβρινή ζώνη του Σαββατοκύριακου η αλήθεια είναι διαφορετική:

Στο τραπέζι υπάρχει το πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου αλλά και το μεσημεριανό και όλα θα εξαρτηθούν από την τεχνική βάρδια. Σε αυτό εμπλέκεται και ο ενημερωτικός τομέας καθώς με τον προγραμματισμό που είχε γίνει για την επόμενη σεζόν η βάρδια θα άνοιγε το μεσημέρι με το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.

Εάν ωστόσο εγκριθεί τελικά και πρωινή ενημερωτική εκπομπή τα Σαββατοκύριακα τα δεδομένα αλλάζουν.

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Επίσης δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθημερινής ψυχαγωγικής εκπομπής. Με δεδομένο ότι το «Rouk Zouk» φεύγει από το καθημερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία με τον Αντώνη Κανάκη για τη ζώνη των 20.00 και εδώ τα δεδομένα είναι ακόμη ρευστά. Το μόνο βέβαιο είναι πως η ζώνη προβολής των

«Αποκαλύψεων» του Πέτρου Κουσουλού δεν πρόκειται να αλλάξει.

Το δεύτερο σκέλος των συζητήσεων αφορά στην παρουσία της Φαίης Σκορδά σε βραδινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα το οποίο ωστόσο δεν θα είναι απαραίτητα το «Dancing with the Stars». Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι η Φαίη Σκορδά να υπογράψει ένα συμβόλαιο που θα την «κλειδώνει» στον ΑΝΤ1 και στη συνέχεια να αποφασιστεί το τί θα παρουσιάσει και σε ποια ζώνη.

Αυτό δεν γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική τηλεόραση όταν όμως μιλάμε για τηλεοπτικά ονόματα αυτού του βεληνεκούς τότε οι κανόνες – ακόμη και εν μέσω ιδιαίτερα αντίξοων συνθηκών – ανατρέπονται. Υπενθυμίζεται πως η Φαίη Σκορδά παραμένει από τις παρουσιάστριες με την ισχυρότερη δύναμη προσέλκυσης εμπορικών τοποθετήσεων στην τηλεόραση και αυτό φυσικά το γνωρίζουν οι διευθυντές των εμπορικών τμημάτων των καναλιών.

Ολοκληρώθηκε η συνεργασία Γκουντάρα - Κοκλώνη

Με μια μακροσκελή ευχαριστήρια ανάρτησή του στο Instagram ο Γρηγόρης Γκουντάρας ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τη Barking Well Media και το Νίκο Κοκλώνη.

Μετά από περισσότερα από πέντε υπέροχα χρόνια, έφτασε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα στην Barking Well Media», έγραψε αρχικά, ευχαριστώντας τον Νίκο Κοκλώνη για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως η εκτίμηση και ο σεβασμός που τρέφει για εκείνον παραμένουν αναλλοίωτα, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επαγγελματικοί τους δρόμοι να συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

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H συνεργασία των δύο πλευρών είχε ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Γρηγόρη Γκουντάρα με τον ΣΚΑΪ αναλαμβάνοντας θέση κεντρικού πανελίστα δίπλα στην Κατερίνα Καινούργιου συνεργασία η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας παρουσίασε την εκπομπή «ΕΔΩ TV» στο Open η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης και στη συνέχεια συνέχισε να συνεργάζεται με την Barking Well Media μέσω των διαδικτυακών μέσων του ομίλου.

Ωστόσο εδώ και καιρό μιλούσε με τη Ζήνα Κουτσελίνη για την ένταξή του στο πάνελ της νέας πρωινής εκπομπής του STAR πράγμα που εν τέλει έγινε. Έτσι κλείνει σε αυτή τη φάση ο κύκλος της συνεργασίας του με τον Νίκο Κοκλώνη.

Σύντομα πρόκειται να βγει στον «αέρα» το πρώτο τρέϊλερ της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη στο οποίο θα συμμετέχουν οι Γρηγόρης Γκουντάρας, Λιλή Πυράκη,

Αλέξανδρος Καλαφάτης καθώς και ο μάγειρας της εκπομπής Χρήστος Μοίρας.