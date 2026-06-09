Οι λεπτομέρειες της τηλεοπτικής επιστροφής του Πάνου Μιχαλόπουλου: Το project και πότε θα προβληθεί

Αίσθηση προκάλεσε η είδηση της επιστροφής του Πάνου Μιχαλόπουλου στη μικρή οθόνη μετά από μια 20ετια αποχής. Η πληροφορία μεταδόθηκε από την εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ και εν συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον γνωστό ηθοποιό τόσο με δηλώσεις του στην εφημερίδα «Espresso» όσο και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός δημιουργός Πάνος Αμαραντίδης εδώ και καιρό έψαχνε το ιδανικό σενάριο για την τηλεοπτική του επιστροφή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για ένα ευφάνταστο σενάριο της ιταλικής τηλεόρασης και συγκεκριμένα του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα της γείτονας χώρας της RAI που θα «Ελληνοποιηθεί» στην πορεία.

Οι συζητήσεις που είναι με την εταιρία παραγωγής Prima Visione αλλά και τον Alpha που θα φιλοξενήσει τη σειρά αφορούν σε ανάπτυξη του πρότζεκτ σε 70 επεισόδια (αρχικά) ενώ τη συμμετοχή τους στη σειρά έχουν συζητήσει ο ανερχόμενος ηθοποιός Μιχάλης Σαράντης του οποίου η τελευταία δουλειά ήταν οι «Πανθέοι» του ΣΚΑΪ αλλά και ο Γιώργος Γάλλος που τη σεζόν που τελειώνει είδαμε στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη.

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Ο αρχικός προγραμματισμός θέλει τα γυρίσματα της σειράς με τη συμμετοχή του Πάνου Μιχαλόπουλου σε πρωταγωνιστικό ρόλο να ξεκινούν Νοέμβρη με Δεκέμβρη και η σειρά να πηγαίνει το νωρίτερο από το δεύτερο μισό της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν τον Ιανουάριο του 2027 αν και το πιθανότερο σενάριο είναι να προβληθεί τη μεθεπόμενη πια σεζόν το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς.

Και μπορεί η τελευταία δουλειά του Πάνου Μιχαλόπουλου να ήταν με τον «Σούπερ Μπαμπά» τη σεζόν 2007 – 2008 στον ΑΝΤ1 επί της ουσίας όμως το προσωρινό όπως αποδεικνύεται φινάλε γράφτηκε δύο χρόνια αργότερα με την πρώτη διαδικτυακή σειρά της Ελληνικής τηλεόρασης το «Σ’ αγαπάω Πάρκαρε» του Πάνου Αμαραντίδη το οποίο με διάρκεια 8 επεισόδια είχε προβληθεί από το διαδικτυακό κανάλι της Σεμίνας Διγενή «Media Soup».