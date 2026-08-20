Οι 4 τούρκικες σειρές που «ελληνοποιούνται» τη νέα σεζόν

Τέσσερα μεγάλα τούρκικα hit έρχονται στην ελληνική τους εκδοχή τη νέα τηλεοπτική σεζόν στη μικρή οθόνη. Παλαιότερα τα κανάλια αγόραζαν απευθείας τις τούρκικες σειρές και τις προέβαλαν, πλέον και έχοντας μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια στην επένδυση μυθοπλασίας προτιμούν να τις ελληνοποιούν.

Οι δύο σειρές είναι του Alpha. Η πρώτη το «Για σένα» το οποίο βασίζεται στο τουρκικό φορμάτ «Güller ve Günahlar» («Τριαντάφυλλα και αμαρτίες»). Ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) είναι ένας επιτυχημένος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας.

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Ο κόσμος του καταρρέει όταν μαθαίνει ότι η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται σε κώμα μετά από ατύχημα, του έκρυβε για χρόνια ένα παιδί. Ψάχνοντας την αλήθεια για το παρελθόν συναντά τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου). Η Μελίνα, μια γλυκιά και δυναμική γυναίκα, γίνεται σύμμαχός του.

Μαζί προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο, με την Μελίνα να βοηθά τον Φίλιππο να εμπιστευτεί ξανά τους ανθρώπους. Συμπρωταγωνιστούν: Μαρία Τζομπανάκη, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Τάσος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Καλπακίδης και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Η Δανάη Παππά θα πρωταγωνιστήσει στην άλλη μεγάλη δραματική παραγωγή του Alpha με τίτλο «Γυναίκα». Το πρωτότυπο σενάριο γράφτηκε το 2013 στην Ιαπωνική τηλεόραση (woman) και στη συνέχεια προβλήθηκε με επιτυχία το 2017 στην τουρκία με τίτλο «Kadin».

Η σειρά αφηγείται τη ζωή της μιας νεαρής γυναίκας που έχει περάσει πολλές δυσκολίες από παιδί. Η μητέρα της την εγκατέλειψε σε μικρή ηλικία και αργότερα έχασε και τους παππούδες που τη μεγάλωσαν.

Όταν γνωρίζει τον μεγάλο της έρωτα πιστεύει ότι επιτέλους θα βρει την ευτυχία. Αποκτούν δύο παιδιά, αλλά ξαφνικά ο άντρας της εξαφανίζεται και θεωρείται νεκρός μετά από ένα ατύχημα. Η γυναίκα μένει μόνη να μεγαλώσει τα παιδιά της μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Όταν ένα ξαφνικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα….

Συμπρωταγωνιστούν: Ελισάβετ Μουτάφη, Βασίλης Μαγουλιώτης, Θάνος Λέκκας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Ζυγούρης, Δανάη Βασιλοπούλου, Ηλίας Βαλάσης, Νικολέτα Καρρά, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

Η 3η σειρά του Alpha που βασίζεται στο «Fazilet» το οποίο μάλιστα είχε προβληθεί το 2018 από τον ΑΝΤ1 είναι το καθημερινό δράμα «Οι κόρες της Αρετής».

Η Αρετή (Μαριάννα Τουμασάτου), μια χήρα γυναίκα, κουβαλά τις πληγές μιας ζωής γεμάτης στερήσεις. Έχοντας γνωρίσει τη φτώχεια, θα κάνει τα πάντα για να χαρίσει στις δύο κόρες της τη ζωή που η ίδια δεν είχε ποτέ.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και η φιλοδοξία, η αγάπη και τα μυστικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις σχέσεις όλων. Τη μεγαλύτερη κόρη της υποδύεται η Ασημένια Βουλιώτη.

Η Ναταλία είναι δυναμική και ανεξάρτητη προσωπικότητα. Δεν συμβιβάζεται και αρνείται να ζήσει τη ζωή που σχεδιάζουν οι άλλοι για εκείνη. Η Γεωργία Μεσαρίτη υποδύεται την Άννα. Είναι η μικρή κόρη της Αρετής. Όμορφη, ευαίσθητη και ονειροπόλα. Βλέπει τον κόσμο με την καρδιά, όμως σύντομα θα αναγκαστεί να ανακαλύψει ότι τα όνειρα έχουν συχνά βαρύ τίμημα.

Συμπρωταγωνιστούν: Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Δημήτρης Αποστολόπουλος και πολλοί ακόμη ηθοποιοί.

Τέλος στον ΑΝΤ1 έρχεται το «Κρίνο και αγκάθι» βασισμένο στο «Ask Ve Mavi». Η ελληνική εκδοχή της σειράς διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’50 στην Αρκαδία.

Ένας άντρας ο Μάρκος (Γιώργος Γεροντιδάκης) αποφυλακίζεται έπειτα από πολλά χρόνια για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του είχε γνωρίζει μέσω αλληλογραφίας μια κοπέλα με την οποία ανέπτυξε μια ρομαντική σχέση.

Όταν βγαίνει από τη φυλακή, παντρεύεται την Λευκή (Αναστασία Παντούση) χωρίς να γνωρίζει την αληθινή της ταυτότητα. Η γυναίκα τον προσέγγισε με έναν σκοπό: Πιστεύει ότι εκείνος είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του αδελφού της και σχεδιάζει να τον εκδικηθεί.

Συμπρωταγωνιστούν: Στέλιος Μάινας, Κατερίνα Διδασκάλου, Μαρία Ζορμπά και Γιάννης Τσορτέκης.