Τα δυνατά σημεία του «Survivor» στο στίβο μάχης της τηλεθέασης: Η έκπληξη στα ποσοστά της «Χίμαιρας»

Ο νέος κύκλος του «Survivor», «Αθηναίοι VS Επαρχιώτες» άνοιξε στην ουσία το δεύτερο μισό της σεζόν που φαίνεται πως θα απασχολήσει αρκετά το τηλεοπτικό ρεπορτάζ λόγω των έντονων ανακατατάξεων που ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν μέχρι και το επόμενο φθινόπωρο στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο νέος κύκλος του ριάλιτι επιβίωσης έκανε δυναμική είσοδο στη «μάχη» του ανταγωνισμού κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα χωρίς ωστόσο αντίπαλο καθώς στους υπόλοιπους σταθμούς προβάλλονται απέναντι ελληνικές και ξένες ταινίες καθώς και επαναλήψεις.

Εξαίρεση το δεύτερο επεισόδιο της «Μεγάλης Χίμαιρας» στην ΕΡΤ1. Η πρεμιέρα του «Survivor» καθήλωσε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ σχεδόν 1 εκατομμύριο τηλεθεατές - για την ακρίβεια 994.676 – με το πρόγραμμα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον πίνακα των δημοφιλέστερων προγραμμάτων της Nielsen με μέσο μερίδιο τηλεθέασης 23,8% στο σύνολο και 19,6% στο δυναμικό κοινό 18 –54.

Το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης σημειώθηκε στους άνδρες ηλικίας 18 – 24 ετών και συγκεκριμένα 31,9%.

Το δεύτερο επεισόδιο της «Μεγάλης Χίμαιρας» συντόνισε στη συχνότητα της ΕΡΤ1 μόλις 285.823 θεατές με το μερίδιο της τηλεθέασης να διαμορφώνεται σε 6,2% στο σύνολο και 3,4% στο δυναμικό, αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με την προβολή του πρώτου διπλού επεισοδίου.

Το υψηλότερο ποσοστό της κορυφαίας διεθνούς συμπαραγωγής σημειώθηκε στο ηλικιακό κοινό άνω των 65 ετών, 11%.

