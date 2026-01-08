Όλο το παρασκήνιο πίσω από το πρόωρο τέλος της Ελένης Τσολάκη από τον ΑΝΤ1

Δεν ήταν τηλεοπτική είδηση – κεραυνός εν αιθρία. Πριν ολοκληρώσει τον πρώτο της μήνα στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1 είχαν ξεκινήσει οι φήμες για πρόωρη ολοκλήρωση της Ελένης Τσολάκη και του «Πρωινό Σαββατοκύριακο» λόγω των χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε στα μέσα Νοεμβρίου με την απομάκρυνση της Γωγούς Σαμπάνη – προσωπική επιλογή της Ελένης Τσολάκη – από την αρχισυνταξία της εκπομπής και την αντικατάστασή της από την Ευφημία Δήμου. Τα νούμερα δεν ανέκαμψαν το κλίμα παρέμενε κακό πίσω από τις κάμερες και αρκετές φορές ηλεκτρισμένο και

μπροστά με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις μεταξύ της παρουσιάστριας και των συνεργατών της.

Δέκα μέρες πριν τα Χριστούγεννα οι φήμες πύκνωσαν: Δεν δινόταν ημερομηνία επιστροφής της εκπομπής μετά το διήμερο 27 – 28 Δεκεμβρίου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Reader δεν είχαν ενημερωθεί και κάποιοι συνεργάτες των οποίων οι συμβάσεις έληξαν στο τέλος Δεκεμβρίου.

Η Ελένη Τσολάκη αποχαιρέτησε το κοινό στις 28 Δεκεμβρίου χωρίς να ανανεώσει το ραντεβού για το νέο έτος ενώ λίγες ημέρες αργότερα στην ανασκόπηση της χρονιάς που ανήρτησε στο Instagram δεν συμπεριέλαβε ούτε ένα καρέ από τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 αντίθετα πόσταρε φωτογραφία από την περυσινή της εκπομπή στο Open.

Παραμονές των Θεοφανίων, το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου η παρουσιάστρια ενημερώθηκε από υψηλόβαθμό στέλεχος της διοίκησης του ΑΝΤ1 πως το «Πρωινό

Σαββατοκύριακο» δεν θα επιστρέψει στη συχνότητα του σταθμού.

Αιτία η χαμηλή τηλεθέαση αισθητά πιο κάτω από το μέσο όρο του καναλιού του Αμαρουσίου στο δυναμικό κοινό. Λίγη ώρα αργότερα ενημερώθηκαν από κατώτερα στην ιεραρχία στελέχη και άλλα βασικά μέλη της εκπομπής ενώ η είδηση άρχισε να κυκλοφορεί.

Το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου όλοι οι εργαζόμενοι στο «Πρωινό Σαββοτοκύριακο» παρουσία της Ελένης Τσολάκη και με την απουσία δύο βασικών συντελεστών του Πέτρου Κωστόπουλου και του Λευτέρη Κουμαντάκη ενημερώθηκαν από 2 στελέχη του ΑΝΤ1 που μετέβησαν στα Studio Kappa πως η εκπομπή διακόπτεται και πως θα ενημερωθούν εν ευθέτω χρόνο για το τι μέλλει γενέσθαι όσον αφορά στη συνεργασία τους με τον σταθμό.

Η Ελένη Τσολάκη ευχαρίστησε το προσωπικό και λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις στα Σπάτα χωρίς να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες. Αν και η παρουσιάστρια προς το παρόν τηρεί σιγή ιχθύος οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως παραμένει στο δυναμικό του ΑΝΤ1 μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι οπότε και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό της.

Πάντως τα σενάρια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και τη θέλουν παρουσιάστρια του νέου «Κάτι Ψήνεται» κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας.