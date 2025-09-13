Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και τα προκριματικά για το Μουντιάλ, η Super league επιστρέφει. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο (13/9) στις 18:00 θα υποδεχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Πανσερραϊκό με στόχο το 3 στα 3.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τo Cosmote Sport 1.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει ένα εύκολο απόγευμα πριν από την πρώτη μάχη του Champions League με την Πάφο, την επόμενη Τετάρτη στο Φάληρο, ενώ η ομάδα των Σερρών δεν έχει καταφέρει σε 2 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα να πάρει θετικό αποτέλεσμα.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. 18:00 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ CS1HD

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 20:00 ΑΡΗΣ NS PRIME

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 20:00 ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. CS2HD

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

ASTERAS AKTOR 18:00 Α.Ε.Λ. NS2HD

Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 18:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. CS1HD

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20:00 Α.Ε.Κ. NS PRIME

Ο.Φ.Η. 21:30 Π.Α.Ο.Κ. CS1HD

