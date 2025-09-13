Μενού

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ολυμπιακός εναντίον Πανσερραϊκού σήμερα (13/09) για την 3η αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός, Ελ Κααμπί | ΙΝΤΙΜΕ/ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και τα προκριματικά για το Μουντιάλ, η Super league επιστρέφει. Ο Ολυμπιακός το Σάββατο (13/9) στις 18:00 θα υποδεχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Πανσερραϊκό με στόχο το 3 στα 3.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τo Cosmote Sport 1. 

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει ένα εύκολο απόγευμα πριν από την πρώτη μάχη του Champions League με την Πάφο, την επόμενη Τετάρτη στο Φάληρο, ενώ η ομάδα των Σερρών δεν έχει καταφέρει σε 2 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα να πάρει θετικό αποτέλεσμα. 

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.  18:00  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  CS1HD 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  20:00  ΑΡΗΣ NS PRIME 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  20:00  ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. CS2HD 

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025
ASTERAS AKTOR  18:00  Α.Ε.Λ.  NS2HD 
Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ  18:00  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. CS1HD 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  20:00  Α.Ε.Κ. NS PRIME 
Ο.Φ.Η.  21:30  Π.Α.Ο.Κ. CS1HD 

 

Οι Galacticos στο YouTube με τον Κώστα Νικολακόπουλο: καθημερινά στις 14:00 ό,τι παίζει στον Ολυμπιακό

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UUDOmJTRByw?si=6EsWuA2FMpmZsZtw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

