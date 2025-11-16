«Το ονοματάκι της γιατί δεν το έχουμε;»: Ξέσπασε ο Κωστόπουλος για τη δημοσιογράφο: «Ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα»

Το όνομα της γνωστής δημοσιογράφου, η οποία απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς που σταμάτησαν το όχημα που επέβαινε (οδηγούσε άντρας 59 ετών που είχε καταναλώσει αλκοόλ) ξημερώματα Σαββάτου (15/11) ζητάει να δημοσιευτεί ο Πέτρος Κωστόπουλος, από τη στιγμή που βγήκε το δικό του, όταν δεν φόραγε κράνος και πρόσφατα του Βασίλη Μπισμπίκη.

Σχολιάζοντας το θέμα της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1, ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής είπε αρχικά: «Πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα, μία παρανομία μικρής ή μεγάλης μορφής, και την άλλη μέρα διαβάζουμε ο Μπισμπίκης να “κρέμεται” στα περίπτερα ή “ο Κωστόπουλος δεν φοράει κράνος και τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια”. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφο, το ονοματάκι της γιατί δεν το έχουμε;».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν με νοιάζει τι κάνουν στα sites, ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ρωτάω οι δημοσιογράφοι δεν γράφονται; Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ; Έχω δικαίωμα; Το δικό μου γιατί να το πεις;», πρόσθεσε.

«Όχι, στην τηλεόραση δεν μπορείς. Θέλεις να πεις ότι οι δημοσιογράφοι δε “δίνουν” τους δημοσιογράφους;», του απάντησε η Ελένη Τσολάκη.

«Διαβάζουμε άλλες φορές “ο γιος γνωστού επιχειρηματία”. Γράψε “ο κύριος τάδε”. Προσωπικά στοιχεία να μην δίνονται αλλά ο Μπισμπίκης “κρεμάστηκε” – δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα – παντού. Η κυρία αυτή; Εγώ θέλω ή κανένα όνομα να μη βγαίνει ή όλα. Το ονοματάκι θέλω να ακούσω», ανέφερε ακόμα ο Πέτρος Κωστόπουλος εκνευρισμένος.