«Το ονοματάκι της γιατί δεν το έχουμε;»: Ξέσπασε ο Κωστόπουλος για τη δημοσιογράφο: «Ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα»

«Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ; Έχω δικαίωμα; Το δικό μου γιατί να το πεις;», πρόσθεσε.

Το όνομα της γνωστής δημοσιογράφου, η οποία απείλησε και εξύβρισε τους αστυνομικούς που σταμάτησαν το όχημα που επέβαινε (οδηγούσε άντρας 59 ετών που είχε καταναλώσει αλκοόλ) ξημερώματα Σαββάτου (15/11) ζητάει να δημοσιευτεί ο Πέτρος Κωστόπουλος, από τη στιγμή που βγήκε το δικό του, όταν δεν φόραγε κράνος και πρόσφατα του Βασίλη Μπισμπίκη.

Διαβάστε ακόμα: Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς, δεν σταμάτησε σε μπλόκο

Σχολιάζοντας το θέμα της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1, ο πρώην εκδότης και παρουσιαστής είπε αρχικά: «Πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα, μία παρανομία μικρής ή μεγάλης μορφής, και την άλλη μέρα διαβάζουμε ο Μπισμπίκης να “κρέμεται” στα περίπτερα ή “ο Κωστόπουλος δεν φοράει κράνος και τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια”. Εδώ που έχουμε να κάνουμε με δημοσιογράφο, το ονοματάκι της γιατί δεν το έχουμε;».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν με νοιάζει τι κάνουν στα sites, ο Μπισμπίκης έγινε ξεφτίλα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ ρωτάω οι δημοσιογράφοι δεν γράφονται; Εγώ θέλω να ακούσω το όνομα, μπορώ; Έχω δικαίωμα; Το δικό μου γιατί να το πεις;», πρόσθεσε.

«Όχι, στην τηλεόραση δεν μπορείς. Θέλεις να πεις ότι οι δημοσιογράφοι δε “δίνουν” τους δημοσιογράφους;», του απάντησε η Ελένη Τσολάκη.

«Διαβάζουμε άλλες φορές “ο γιος γνωστού επιχειρηματία”. Γράψε “ο κύριος τάδε”. Προσωπικά στοιχεία να μην δίνονται αλλά ο Μπισμπίκης “κρεμάστηκε” – δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα – παντού. Η κυρία αυτή; Εγώ θέλω ή κανένα όνομα να μη βγαίνει ή όλα. Το ονοματάκι θέλω να ακούσω», ανέφερε ακόμα ο Πέτρος Κωστόπουλος εκνευρισμένος.

 

