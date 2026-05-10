Μία από τις πιο cult στιγμές της ιδιωτικής τηλεόρασης και ιδιαίτερα στα λεγόμενα συστημικά Μέσα, όπως ήταν το MEGA, σημειώθηκε σχεδόν 20 χρόνια πριν, με πρωταγωνιστές γνωστούς ηθοποιούς που εκείνη την περίοδο ήταν υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Γυρνάμε πίσω στο 2006 λίγο πριν από τις εκλογές για Δήμους και Νομαρχίες (τότε). Στην πρωινή εκπομπή που παρουσίαζαν οι Γιώργος Οικονομέας και Δημήτρης Καμπουράκης είναι καλεσμένοι, μεταξύ άλλων, η υποψήφια με τον Νικήτα Κακλαμάνη, στηριζόμενο από τη Νέα Δημοκρατία, Βάσια Τριφύλλη, ο Στράτος Τζώρτζογλου αλλά και ο Απόστολος Γκλέτσος, που πριν εκλεγεί δήμαρχος στη Στυλίδα, συμμετείχε στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ.

Μία φράση του Απόστολου Γκλέτσου, συγκεκριμένα ένα «Τι να πει η κ. Τριφύλλη;», έφερε την έκρηξη της Βάσιας Τριφύλλη, που αποχώρησε μαονόμενη από το πάνελ, εκστομίζοντας μία από τις πιο viral ατάκες που έχουν ακουστεί. «Δεν χαλάνε οι φιλίες για τα κόμματα ρε μαλ…» του είπε, με έναν τόνο φωνής που έδειχνε πως πραγματικά το εννοεί!

Αρκετά χρόνια αργότερα η κα Τριφύλλη, ρωτήθηκε γι αυτή την αντίδρασή της. Και πάλι στο MEGA αλλά σε πιο... ψυχαγωγική εκπομπή, κλήθηκε να απαντήσει για το αν μετάνιωσε για το πώς αντέδρασε.

«Πεταχτήκαν τα μάτια μου έξω, τα κράταγα. Δεν περίμενα να μου κάνει λεκτική επίθεση ο Αποστόλης, γιατί τον αγαπώ και μ’ αγαπά και είναι φίλος μου. Το χέρι μου από το χτύπημα στο τραπέζι, μελάνιασε, πήγα στο νοσοκομείο. Είναι το σλόγκαν της ζωής μου, πώς να το μετανιώσω;» ήταν η ξεκάθαρη απάντησή της!