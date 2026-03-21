Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης: Άβολες στιγμές απαγγελίας την ελληνική TV που πέρασαν στα ψιλά

Δεν είναι ότι τα ποιήματα είναι απαραίτητα κακογραμμένα, δεν είναι ότι η απαγγελία είναι απαραίτητα κακή, είναι σίγουρα όμως ότι στην ταχύτητα της ελληνικής τηλεόρασης δεν χωρούν εύκολα στιγμές σιωπής ή έστω στιγμές που ο ρυθμός πέφτει.

Ακόμα και αν ο γράφων το κάνει μαεστρικά λείπει και από την άλλη πλευρά η κατάλληλη εσωτερική κατάσταση για να εκπληρώσει η ποίηση τον στόχο της.

Ίσως για αυτό τις περισσότερες φορές όσοι με θάρρος τολμούν μια αυθόρμητη απαγγελία στη μικρή οθόνη, το υπονομεύουν την ίδια στιγμή, αλλάζοντας ύφος, δίνοντας υπερβολικό στόμφο στις λέξεις ή τοποθετώντας μια μουσική υπόκρουση -συχνά δακρύβρεχτη- ως «χαλί».

Από τις πιο διάσημες στιγμές απαγγελίας στην ελληνική tv μια ξεχωριστή θέση θα κρατά πάντα το πάθος του Κώστα Πρέκα, το πλούσιο λεξιλόγιο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και ο τρόπος που είχε η Βίκυ Μιχαλονάκου να κάνει να μοιάζει ακόμα και μια απλή παρουσίαση καλεσμένου με ερωτική ποίηση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης συγκεντρώσαμε στιγμές απαγγελίας ποίησης των τελευταίων χρόνων στη μικρή οθόνη που πέρασαν στα ψιλά.

Ελένη Χατζίδου - Μαίρη Αργυριάδου

Αυτή η ημέρα πάντα εμπνέει τους παρουσιαστές με την Ελένη Χατζίδου την περασμένη χρονιά να θυμάται τον ποιητή Φανφάρα και τη Μαίρη Αργυριάδου να τη συναγωνίζεται με έξι στίχους αφιερωμένους στη Θεσσαλονίκη που έκλειναν ως εξής: «Να φάω μια μπουγάτσα να μου φωνάζουν άτσα».

Δημήτρης Ουγγαρέζος

Από την Παγκόσμια Ημέρα παρακινημένος και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που τα έδωσε όλα γράφοντας για την εκπομπή «Ελένη»: «Ελένη σήμερα άργησα, ήρθα κατά τη μία, πήγα να πάρω τα γυαλιά, έχω πρεσβυωπία».

Βάνια

Δώρο στη γιορτή του Νίκου Μουτσινά (ΝΜ) οι στίχοι της Βάνιας: «ΝίΜου, ΝίΜου, ΝίΜου δίνεις νόημα στη ζωή μου».

Ποίηση στα realities

Δεν είναι μόνο η απαγγελία του Ορέστη Τσανγκ που έχουμε να θυμόμαστε από τα ελληνικά realities, η Αμάντα Μανωλάκου στο My style Rocks, η Βαλέρια στο Bachelor, o Κρις στο Survivor έχουν όλοι δοκιμάσει τις ρίμες τους.

Αμάντα Μανωλάκου - My style rocks

Βαλέρια - Bachelor

Κρις Survivor