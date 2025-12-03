Άφωνος ο Λιάγκας με τα «γαλλικά» του Νίκου Αποστολόπουλου: «Πηδ... σαν που...»

Ο Νίκος Αποστολόπουλος βγήκε σήμερα (3/12) σε ζωντανή σύνδεση στο Πρωινό για να μιλήσει για τα σχόλια που έκανε ο Αχιλλέας Μπέος κατά τη φωταγώγηση του Βόλου για τα Χριστούγεννα με τα «γαλλικά» του, όμως, να «παγώνουν» τον Γιώργο Λιάγκα.

«Εγώ με τον κ. Μπέο έχουμε παλιά ιστορία, έχουμε έρωτα. Έχει πάρει από εμένα κοστούμι για τον γαμπρό του κι έχει στείλει κόσμο εδώ για να αγοράσει κοστούμια», είπε αρχικά και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο σακάκι που φορούσε ο Σωτήρης Πολύζος στη φωταγώγηση του Βόλου, το οποίο σχολίασε ο Αχιλλέας Μπέος.

«Δεν αστειεύεται μαζί μου. Αστειεύεται με τον λαό του Βόλου, με όλη την Ελλάδα», συμπλήρωσε, ενώ σε ερώτηση για το αν κάτι τέτοιο είναι αστείο, ο Νίκος Αποστολόπουλος απάντησε:

«Δεν με ενδιαφέρει, δεν με αφορά. Ο κάθε άνθρωπος που λέει κάτι για εμένα, πρέπει να με αφορά; Ο κάθε άνθρωπος ανάλογα με το επίπεδό του λέει και διάφορα. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου».

Και κάπου εκεί άρχισαν τα «γαλλικά»: «Εμείς μεγαλώσαμε όλοι, επειδή ήταν και η περίοδος μετά τον πόλεμο τα πάντα ήταν ομοφοβικά το '60 και το '70, μάθαν οι άνθρωποι να λένε: τρώει σαν πού…ς, πηδάει σαν πού…ς…».

«Νίκο μου, μην τα επαναλάβουμε, όμως, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαστε μια πρωινή εκπομπή. Αυτό που τόση ώρα εμείς βάζουμε μπιπ, μην το λες εσύ. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η λέξη», έσπευσε να πει ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος μετά από λίγα δευτερόλεπτα ολοκλήρωσε τη ζωντανή σύνδεση.