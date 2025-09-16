Το Παιδί: «Θες να δεις τη συνέχεια» - Γιατί η νέα σειρά της ΕΡΤ έκανε τόσο πετυχημένη πρεμιέρα

Υπήρξαν πολλά θετικά σχόλια στα social media μετά το τέλος του πρώτου επεισοδίου της νέας σειράς της ΕΡΤ, «Το Παιδί». Ένα από τα πιο εύστοχα και κολακευτικά ήταν το λιτό και περιεκτικό «γιατί τελείωσε;».

Αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση που άφησε η πρεμιέρα μιας σειράς διαφορετικής από όσες έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους στο καλύτερο -χειρότερο για τους ήρωες- θέλεις κι άλλο, καταρχήν για να δεις τι γίνεται παρακάτω -ασχέτως αν το ξέρεις, γιατί έχεις ήδη διαβάσει την υπόθεση.

Κυρίως, όμως, γιατί το επεισόδιο καταφέρνει κάτι πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή της διαρκούς ψηφιακής δικτύωσης -και του Fear Of Missing out. Τελειώνει χωρίς να καταλάβεις πότε πέρασε η ώρα, χωρίς καν να αναζητήσεις μηχανικά το κινητό σου για ένα γρήγορο scrollάρισμα. Τι καλύτερο για μια πρώτη -τηλεοπτική- γνωριμία;

Εν αρχή είναι το σενάριο

Το παιδί, που θα καλύπτει το prime time της ΕΡΤ1 τρεις φορές την εβδομάδα (Δευτέρα – Πέμπτη στις 21.45) έδειξε ότι είναι μια σειρά διαφορετική για πολλούς λόγους. Το γεγονός ότι στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε νέα πρόσωπα είναι ο πλέον εμφανής.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο, που αποτελείται από τους Ντένια Στασινοπούλου (17 Κλωστές, Η Παραλία) και Βασίλη Μπούτσικο (Άγριες Μέλισσες) άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, σηκώνοντας το μεγαλύτερο βάρος της πρεμιέρας.

Διαβάστε ακόμα: Το Παιδί: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ



Η σύγχρονη σκηνοθετική ματιά του Στέφανου Μπλάτσου προσθέτει μια φρεσκάδα στη σειρά, που ως ισχυρό ατού της έχει το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Ένα ολόφρεσκο concept, το οποίο καταφέρνει να συνδυάσει επιτυχώς στοιχεία μυστηρίου και αγωνίας με χαρακτηριστικά μαύρης κωμωδίας, αποφεύγοντας την παγίδα της υπερβολής, των στερεοτυπικών διαλόγων, της ατάκας που προσπαθεί πολύ να γίνει viral και της εύκολης συγκίνησης.

Κι όσο κι αν καταπιάνεται με ένα ευαίσθητο θέμα, καθώς ο βασικός ήρωας είναι ένας νέος στο φάσμα του αυτισμού, το κάνει με προσοχή κι απλότητα, χωρίς να μεγεθύνει καταστάσεις για να εκβιάσει το συναίσθημα

Μια τρυφερή σχέση, πληρωμένοι δολοφόνοι κι ένα πτώμα

Η βασική ηρωίδα είναι ένα απλό καθημερινό κορίτσι, που μεταφέρει τις σκέψεις της, μιλώντας απευθείας στον θεατή -κάμερα. Πρώην πρωταθλήτρια του Tae Kwon Do, αναλαμβάνει να προσέχει τον γιο ενός Ρώσου μεγιστάνα -ύποπτων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων- ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Όταν όμως η οικογένεια του Ρώσου δέχεται επίθεση οπλισμένων κουκουλοφόρων, η Άρτεμις αναλαμβάνει την επιχείρηση διάσωσης του «παιδιού»…

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται η σχέση μεταξύ των δύο βασικών ηρώων, της νεαρής γυμνάστριας και του προστατευόμενου της, ο οποίος δεν θέλει να τον κοιτούν στα μάτια και να ακουμπούν τα πράγματα του, αλλά του αρέσει να την παρατηρεί όταν κοιμάται.

Όσο, όμως, κι αν ο φακός εστιάζει επάνω τους, το «Παιδί» δεν είναι μια στατική σειρά σχέσεων. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κεντρική πλοκή, καθώς το δίδυμο, μπλέκει σε μια περιπέτεια που τους οδηγεί σε ένα απομονωμένο χωριό της ελληνικής περιφέρειας, όπου ένα μυστήριο -με ένα πτώμα- ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χιούμορ σημερινό κι ανεπιτήδευτο

Κι υπάρχει επίσης το χιούμορ, οι ατάκες κι οι εκφράσεις που σε κάνουν αβίαστα να χαμογελάς, χωρίς να -δείχνουν πως- το προσπαθούν πολύ. Οι χωρίς καμία επιτήδευση, έξυπνοι αλλά όχι «εξυπνακίστικοι» διάλογοι, που προκαλούν στο κοινό ταύτιση κι έχουν ήδη δημιουργήσει τα πρώτα memes, που κάνουν τον γύρο των social.

Σε αντίθεση, με τις υψηλές προσδοκίες στις οποίες δεν ανταπεξήλθε, η περσινή νεανική καθημερινή κωμωδία της ΕΡΤ1, «Αρχελάου 5», το «Παιδί», δείχνει ικανό να σταθεί η φρέσκια πρόταση, που φέρνει τη μαύρη κωμωδία στη σημερινή εποχή κι οδηγεί την τηλεοπτική μυθοπλασία σε νέα, πολλά υποσχόμενα μονοπάτια.