«Πάλεψα 25 ώρες» - Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη μετά τη γέννηση του γιου της με τον Σάκη Κατσούλη

Μετά την γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον Σάκη Κατσούλη το βράδυ του Σαββάτου (6/6) , η Μαριαλένα Ρουμελιώτη μοιράστηκε την εμπειρία της, μέσω ανάρτησης στα social media.

Το ζευγάρι καλωσόρισε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Οι δυο τους δημοσίευσαν φωτογραφίες από τo μαιευτήριο με τον νεογέννητο γιο τους.

Η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη προκάλεσε ιδιαίτερησυγκίνηση, καθώς η ίδια περιέγραψε τον τοκετό της ως μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Όπως αποκάλυψε, χρειάστηκαν 25 ώρες αγωνίας, προσπάθειας και επιμονής μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το παιδί της.

«Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη. Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαριαλένας Ρουμελιώτη:

«Μετά από 25 ώρες αγωνίας.

25 ώρες ελπίδας…

25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.

25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί.

25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη».